MAGAZİN

Iggy Azalea twerk dansıyla beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Iggy Azalea, son bir buçuk yıldır kalçasının görüntüsüyle gündemden hiç düşmüyor. Azalea şimdi de tatilden paylaştığı dansıyla olay oldu

Iggy Azalea twerk dansıyla beğeni topladı

Şarkıcı Iggy Azalea, yeni albümü 'Survive The Summer' için paylaştığı cesur fotoğraflarla geçtiğimiz hafta gündem olmuştu.

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Albüm için çıplak pozlar veren Azalea, şu sıralar arkadaşlarıyla Miami'de yorgunluk atıyor. Yat tatili yapan genç isim, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

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Mücevher detaylı ve zebra bikinisiyle görülen Azalea, twerk dansıyla beğeni topladı.

Kalçalarıyla her zaman gündem olmayı başaran Iggy yine yaptı yapacağını. Kalçalarını ön plana çıkarmak için direkten de destek alan 28 yaşındaki şarkıcı, arkadaşlarıyla bu eğlencesini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.


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