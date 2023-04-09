Iggy Azalea üzerine küçük gelen bikini üstüyle sere serpe poz verdi

"OnlyFans kimileri için güçlendirici bir yer olabilir ama ben asla kullanmam" diyen dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea ani bir kararla müstehcen pozlar paylaşmaya karar vererek herkesi şaşırtmıştı.

Yetişkinlere yönelik web sitesinde milyonlar kazandıktan sonra tek amacının "daha da zengin olmak" olduğunu kabul eden kıvrımlı şarkıcı bir sandalyede sere serpe uzanıp üzerine küçük gelen pembe bikinisiyle pozlar verdi.

Twitter'da kendisinden çıplak poz isteyen bir kişiye Azalea, platformda çıplak poz verdiğini, ancak abonelerin bunu görmek için 25 dolarlık giriş ücretinden çok daha fazlasını ödemesi gerektiğini söylemişti.

Iggy Azalea Onlyfans'a ödeme yapan hayranları tarafından yeterince müstehcen olmadığı için tepki görüyor.



