Hadise'nin çömelerek verdiği poz dalga konusu oldu! "Fotoğrafı görünce besmele çektim"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile apar topar evlenip apar topar boşanan ve boşanma sürecinde gerilimler yaşayan Hadise ne yapsa olay oluyor.

Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılan Hadise'nin şu sıralar keyfi yerinde. 37 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medyad mavi takımıyla pozlar verdi.

"Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla dikkat çeken ve elinde alyans da olan Hadise'nin çömelerek verdiği poz ise dalga konusu oldu.



Hadise'nin pozlarına "Çarpıldın mı?", "Bu nasıl duruş ya?", "Fotoğrafı görünce besmele çektim" yorumları geldi.



