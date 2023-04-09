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Hadise'nin çömelerek verdiği poz dalga konusu oldu! "Fotoğrafı görünce besmele çektim"

09.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer edinen Hadise seksi pozlarından sonra çömelerek poz verdi. Hadise'nin çömelme pozu sosyal medyada dalga konusu oldu.

Hadise'nin çömelerek verdiği poz dalga konusu oldu! "Fotoğrafı görünce besmele çektim"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile apar topar evlenip apar topar boşanan ve boşanma sürecinde gerilimler yaşayan Hadise ne yapsa olay oluyor.

Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılan Hadise'nin şu sıralar keyfi yerinde. 37 yaşındaki şarkıcı son olarak sosyal medyad mavi takımıyla pozlar verdi.

Ekran Alıntısı

"Mutluluktan uçtuğumu görmüyorsunuz" notuyla dikkat çeken ve elinde alyans da olan Hadise'nin çömelerek verdiği poz ise dalga konusu oldu.

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Hadise'nin pozlarına "Çarpıldın mı?", "Bu nasıl duruş ya?", "Fotoğrafı görünce besmele çektim" yorumları geldi.

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Hadise magazin mehmet dinçer yaşında

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