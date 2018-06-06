MAGAZİN

Iggy Azalea yine olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı tatil pozları tartışma yarattı

27 yaşındaki şarkıcı Iggy Azalea gittiği tatilde çektirdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.

Bikinisi olay oldu

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Bu paylaşımların ardından da takipileri arasında iki konuda tartışma başladı. İlki, Azalea hakkında yıllardır ortaya atılan kalçalarına estetik operasyon yaptırıp yaptırmadığıydı.
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İkincisi ise Azalea'nın bikinisinin kendisine iki beden küçük olduğu.
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Azalea hakkında kalçasına dolgu yaptırdığı haberleri son iki yıldır basına yansıyor. Genç şarkıcının görünümünün doğal olmadığı bir estetik müdahale olduğu görüşü ağırlıkta.
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Azalea'nın tatilde giydiği ten rengi bikini ise takipçilerinin ilgisini çekti ve pozlarına yorumlar yağdı.
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Genç şarkıcı Iggy Azalea, son bir buçuk yıldır kalçasının görüntüsüyle gündemden hiç düşmüyor. 27 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda da çıktığı gece gezmesinde yine aynı konuyla gündeme gelmişti.
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Sırt ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken dar bir elbise giyen Azalea'nın görüntüsü, kalçasına implant yaptırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.
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Bir süre fotoğrafçıların görüntü almasına izin veren Azalea, daha sonra aracına binerek evine doğru yola koyuldu.
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Daha önce göğüslerini büyüttüğünü, burnunu düzelttirdiğini açıklayan Azalea, kalça estetiği yaptırdığına ilişkin iddiaları ise her seferinde kesin bir dille yalanlıyor.
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Iggy Azalea, kalçasını büyüttüğü söylentilerine "Düzenli olarak egzersiz yapıyorum. Ayrıca canımın istediği her şeyi yemiyorum. Bunun sonucunda da belimin inceliğini koruyorum. Bu şekilde kalçam da olduğundan iri görünüyor" diyerek cevap vermişti.
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iggy azalea Iggy Azalea kalça

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