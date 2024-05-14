Son dakika | AK Parti'de kongre süreci başlıyor! Erdoğan partilileri uyardı: "Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürüyemeyiz"

Vesayet odaklarının asla uyumadığını, uygun ortam ve fırsat kolladığını çok iyi biliyoruz. Seçim öncesinde çok farklı kampanyalar vardı. Pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca propaganda rağmen 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk.