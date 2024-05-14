Son dakika | AK Parti'de kongre süreci başlıyor! Erdoğan partilileri uyardı: "Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürüyemeyiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin kongre sürecine gideceğini açıklayan Erdoğan "Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var" dedi.
"ALGI OPERASYONLARINI BOŞA ÇIKARDIK"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-
Vesayet odaklarının asla uyumadığını, uygun ortam ve fırsat kolladığını çok iyi biliyoruz. Seçim öncesinde çok farklı kampanyalar vardı. Pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca propaganda rağmen 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk.
- 31 Mart seçimleri sonuçları karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen "Öndeyiz" müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önemli olan Türkiye'nin Türk demokrasisinin kazanması.
"MUHALEFETTEKİ MUHATAPLARIMIZIN DAVRANIŞINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"
- Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar siyaset kurumuna olan güvenin artmasının da payı var. Bu iklimin Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik, Türkiye'yi partiler arasındaki gerilim hattına mahkum etmek isteyenleri başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz.
"YANLIŞTA ISRAR ETMEK KAYBETTİRİR"
- Son MYK toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle, ardından belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz.
- Şu gerçeğin farkındayız; hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. AK Parti milletin partisidir, inşallah ebediyen öyle kalacak. Büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı her bir yüreğin partisi olmayı sürdüreceğiz.
"AK PARTİ'Yİ ONLARA KURBAN EDEMEYİZ"
- AK Parti'yi kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, çıkar lobisiyle kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve çıkarları için zayi edemez. Biz buna göz yummayız, rıza göstermeyiz. Bu partinin genel başkanı ve bir neferi olarak böyle ağır bir vebali şahsen taşıyamayız. Sizleri fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum.
"SİYASETİ KARİYER BASAMAĞI OLARAK GÖRENLERLE YOL YÜRÜNMEZ"
-
İstişare ve yenilenme sürecinde AK Parti olarak yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var.İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil tam tersine toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz.
- Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini geçmiş tecrübelerimiz ışığında çok çok iyi biliyoruz. Partimizi zirveye taşıyacak isimlerle kongrelerimizi birer yeniden diriliş, yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Özünde bir gönül seferberliği olan kongremiz ancak böyle bir vizyonla yürütülmesi durumunda bekleneni verebilir. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır