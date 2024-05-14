HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | AK Parti'de kongre süreci başlıyor! Erdoğan partilileri uyardı: "Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürüyemeyiz"

Son dakika | AK Parti'de kongre süreci başlıyor! Erdoğan partilileri uyardı: "Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürüyemeyiz"

14.05.2024 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti kongre sürecine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece dair açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan "AK Parti'yi kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz" dedi. Erdoğan ayrıca "AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini geçmiş tecrübelerimiz ışığında çok çok iyi biliyoruz" mesajıyla da dikkat çekti.

Son dakika | AK Parti'de kongre süreci başlıyor! Erdoğan partilileri uyardı: "Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürüyemeyiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin kongre sürecine gideceğini açıklayan Erdoğan "Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

"ALGI OPERASYONLARINI BOŞA ÇIKARDIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Vesayet odaklarının asla uyumadığını, uygun ortam ve fırsat kolladığını çok iyi biliyoruz. Seçim öncesinde çok farklı kampanyalar vardı. Pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Bunların hepsini boşa çıkardık. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca propaganda rağmen 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk.

  • 31 Mart seçimleri sonuçları karşısında başkaları gibi 14 Mayıs gecesi sahnelenen "Öndeyiz" müsamerelerine başvurmadık. Bizim için önemli olan Türkiye'nin Türk demokrasisinin kazanması.

"MUHALEFETTEKİ MUHATAPLARIMIZIN DAVRANIŞINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

  • Siyasi atmosferde oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar siyaset kurumuna olan güvenin artmasının da payı var. Bu iklimin Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz. Samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik, Türkiye'yi partiler arasındaki gerilim hattına mahkum etmek isteyenleri başta 1 Mayıs olmak üzere çeşitli oyunlarına gelmedik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor, bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz.

"YANLIŞTA ISRAR ETMEK KAYBETTİRİR"

  • Son MYK toplantımızda geleneksel istişare kampımızı çok yakın bir tarihte toplama kararı aldık. Önce milletvekillerimizle, ardından belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Komplekse kapılmadan, eleştirilere kulaklarımızı tıkamadan bu süreci büyük bir özgüven ve şeffaflıkla yönetiyoruz.

1

  • Şu gerçeğin farkındayız; hata değil, yanlışta ısrar etmek kaybettirir. AK Parti milletin partisidir, inşallah ebediyen öyle kalacak. Büyük ve güçlü Türkiye sevdalısı her bir yüreğin partisi olmayı sürdüreceğiz.

"AK PARTİ'Yİ ONLARA KURBAN EDEMEYİZ"

  • AK Parti'yi kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, çıkar lobisiyle kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını şahsi heves ve çıkarları için zayi edemez. Biz buna göz yummayız, rıza göstermeyiz. Bu partinin genel başkanı ve bir neferi olarak böyle ağır bir vebali şahsen taşıyamayız. Sizleri fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum.

"SİYASETİ KARİYER BASAMAĞI OLARAK GÖRENLERLE YOL YÜRÜNMEZ"

  • İstişare ve yenilenme sürecinde AK Parti olarak yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti'ye güç katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var.İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil tam tersine toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz.

  • Siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini geçmiş tecrübelerimiz ışığında çok çok iyi biliyoruz. Partimizi zirveye taşıyacak isimlerle kongrelerimizi birer yeniden diriliş, yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. Özünde bir gönül seferberliği olan kongremiz ancak böyle bir vizyonla yürütülmesi durumunda bekleneni verebilir. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 'Bozdoğan-38' operasyonu! 56 şüpheli yakalandıTerör örgütü DEAŞ’a yönelik 'Bozdoğan-38' operasyonu! 56 şüpheli yakalandı
Son yılların en büyüğü: Yasa dışı bahis çarkı çöktü! 5 milyar lira...Son yılların en büyüğü: Yasa dışı bahis çarkı çöktü! 5 milyar lira...
'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

Yemek getiren kuryeden taciz! İfşa etti, açıklama geldi

Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

Belediyede sahte diploma skandalı! Kendine birden fazla maaş bağladı

'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...

'Sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...

Erdoğan açık açık uyardı: Fahiş et fiyatlarının hesabı sorulacak!

Erdoğan açık açık uyardı: Fahiş et fiyatlarının hesabı sorulacak!

Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Biri dışarıda biri içeride... Soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.