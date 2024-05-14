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Yemek getiren kuryeden taciz! Mesajları ifşa etti: 'Muhteşem bir kadınsın' diye başladı... Yemeksepeti'nden açıklama

14.05.2024 15:50
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Yemeksepeti’nde çalışan bir kuryenin kendisine attığı mesajla taciz ettiğini belirten gazeteci Oya Çınar, taciz içerikli mesajı da paylaştı. Kuryenin kendisine attığı ve 'Muhteşem bir kadınsın' şeklinde başlayan mesajın ekran görüntüsünü yayımlayan Çınar'ın tepkisi sonrası, şirketten açıklama geldi.

Yemek getiren kuryeden taciz! Mesajları ifşa etti: 'Muhteşem bir kadınsın' diye başladı... Yemeksepeti'nden açıklama

Gazeteci Oya Çınar’ın tacizci kuryeyi ifşa etmesi gündem yarattı. Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Editörü Çınar, X hesabından kendisine taciz içerikli mesaj atan kuryenin ekran görüntüsünü paylaştı.

"MUHTEŞEM BİR KADINSIN! ANNEN ZATEN TAŞ DOĞURMUŞ"

Söz konusu mesajda kuryenin "Muhteşem bir kadınsın. Seni doğuran ana seni doğuracağıma taş doğuraydım diyemez. Zaten taş doğurmuş" diye yazdığı görüldü.

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'KURYELERİMİZİ TERBİYE EDELİM"

Çınar, kuryenin taciz içerikli mesajına karşılık, gelen mesaja ait cep telefonu numarasını engellerken; Yemeksepeti’ne de çağrıda bulunarak, "Kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" dedi.

Yemeksepeti ise Çınar’a verdiği cevapta, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye taciz
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