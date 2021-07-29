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Iggy Azalea yorumlardan bıktı! "Artık paylaşmayacağım"

29.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl nisan ayında anne olduğunu açıklayan Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, oğlu Onyx’in bundan sonra fotoğraflarını paylaşmayacağını duyurdu. Bebeğine yapılan kötü yorumlara adeta ateş püsküren Azalea, "Benim çocuğum palyaço değil!" diyerek, sitem etti.

Iggy Azalea yorumlardan bıktı! "Artık paylaşmayacağım"

Hamilelik sürecini herkesten sır gibi saklayan ünlü rapçi Iggy Azalea, geçtiğimiz yıl nisan ayında anne olduğunu duyurmuştu. Kısa bir süre önce bebeği ile objektif karşısına geçen Azalea, Twitter hesabından oğluyla ilgili aldığı bir kararı takipçileriyle paylaştı.

Bebeğinin babasının kim olduğunu henüz açıklamayan 31 yaşındaki şarkıcı, "Bundan böyle oğlum Onyx'in fotoğraflarını internet ortamında paylaşmama kararı aldım." dedi.

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"SİZE BİR BEN ÇARPARIM BİR DE BABASI..."

Bebeğine yapılan kötü yorumlara adeta ateş püsküren Iggy Azalea, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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Benim çocuğum palyaço değil! Annesini sevmediğiniz için bir miniğe böyle yorumlar yapamazsınız! Yoksa size bir ben çarparım, bir de babası...

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Anahtar Kelimeler:
Iggy Azalea
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