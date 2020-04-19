İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İğne İplik nerede çekildi, hangi ülke filmi?

Hint sinemasının (Bollywood) son dönemlerdeki yüz aklarından biri olan İğne İplik filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanıyor. Peki İğne İplik filminin konusu ne? İğne İplik filminde hangi oyuncular oynuyor? İşte detaylar.
Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye.
1- Chaav Laaga, Papon & Ronkini Gupta – 5:48
2- Khatar Patar, Papon – 5:35
3- Tu Hi Aham, Ronkini Gupta – 5:15
4- Sui Dhaaga, Divya Kumar – 5:25
5- Sab Badhiya Hai, Sukhwinder Singh & Salman Ali – 3:56
Anushka Sharma – Mamta
Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji
Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası
Siddharth Bhardwaj – Bansal
Ashish Verma – Prashant
Okuyucu Yorumları 0 yorum