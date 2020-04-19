İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İğne İplik nerede çekildi, hangi ülke filmi?

Hint sinemasının (Bollywood) son dönemlerdeki yüz aklarından biri olan İğne İplik filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanıyor. Peki İğne İplik filminin konusu ne? İğne İplik filminde hangi oyuncular oynuyor? İşte detaylar.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan’ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye.

İĞNE İPLİK FİLMİNİN MÜZİKLERİ

1- Chaav Laaga, Papon & Ronkini Gupta – 5:48

2- Khatar Patar, Papon – 5:35

3- Tu Hi Aham, Ronkini Gupta – 5:15

4- Sui Dhaaga, Divya Kumar – 5:25

5- Sab Badhiya Hai, Sukhwinder Singh & Salman Ali – 3:56

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji'nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant

