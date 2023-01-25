İğne İplik filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İğne İplik filmi nerede çekildi?

İğne İplik filminin çekildiği ülke merak konusu oldu. Yönetmenliğini Sharat Katariya'nın üstlendiği İğne İplik filminin detayları sinema severler tarafından araştırılıyor. 2018 yapımı Hint filmi İğne İplik (Sui Dhaaga) filminin konusu, oyuncuları ve merak edilen detaylar haberimizde.

İĞNE İPLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zorluklarla devam ettiren bir gençtir.

İşinde patronundan saygı görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer.

Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikayede Mauji başarılı olabilecek midir?

İĞNE İPLİK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Anushka Sharma (Mamta)

Varun Dhawan (Mauji)

Raghuvir Yadav (Mauji'nin babası Sudhakar)

Siddharth Bhardwaj (Bansal)

Ashish Verma (Prashant)

Manukriti Pahwa (Kumud)

Namit Das (Guddu)

Yamini Das (Nimmo)

Sawan Tank (Jugnu)



