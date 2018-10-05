İğrenç! 5 erkek çocuğu tek tek tenhaya çekip...

İspir'de yaşayan M.B., 2 Şubat 2018'de İspir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu Y.B.'nin (11) tanımadığı bir erkek ile telefonla görüşüp, sosyal medya üzerinden yazıştığını, bu durumu oğlunun kendisinden sakladığını belirterek, bu kişiden şikayetçi oldu. Babanın şikâyeti üzerine Y.B. ile konuşan polisler, telefon ve sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin Oktay Ş. olduğunu belirledi. Uzun süredir görüştüğü Oktay Ş. ile R.K. (17), ağabeyi Y.B. (14) , F.T. (11) ve M.A.Ç.'nın (11) de konuştuğunu belirtti.

ÇOCUKLAR İFADELERİNDE ANLATTI

Tek tek ifadelerine başvurulan çocuklar, Oktay Ş.'nin istismarını anlattı. Çocuklardan F.T., Oktay Ş.'nin kendisini Dap olarak bilinen bölgeye götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Oktay Ş. ile tanıştıktan sonra yiyecek alıp önce İspir Kalesi'ne ardından da Dap bölgesine gittiklerini belirten R.K. ise "Burada bana istismarda bulundu" dedi.

YİYECEK ALMIŞ

5 erkek çocuğun anlattıkları ve ailelerinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Oktay Ş., 9 Şubat 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu. Oktay Ş. hakkında Savcı Mustafa Kemal Gül tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oktay Ş. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etti.