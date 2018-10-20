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İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A. (13) adlı kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanan Burak T. (18), 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 10 yıla indirildi. D.A.'nın annesi G.A., iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterdi.

Geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, Burak T., ziyarete gittiği akrabasının kızı D.A.’ya, gece odasına girip boğazını sıkarak cinsel istismara kalkıştı. D.A.’nın çığlıklarına uyanan anne G.A., kızını son anda kurtardı. Ailenin polise şikayetiyle gözaltına alınan Burak T., mahkemece tutuklandı. Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Burak T., son kez hakim önüne çıktı. D.A.’nın gelmediği duruşmada annesi G.A., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATI: EYLEM SARKINTILIK BOYUTUNDADIR

Sanık avukatı Murat Taşdelen, “Müvekkilim olayı nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin savunmasını yapmıştır. Mağdurun babası ile annesinin evdeyken, böyle bir eylemi yapması söz konusu olamaz. En fazla sarkıntılık boyutunda dikate alınmalıdır” dedi. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Burak T., avukatının savunmasına katıldığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

İYİ HALDEN 10 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, Burak T.´ye, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak 10 yıla düşürüldü. ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise sanığa ceza verilmedi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan anne G.A., Burak’ın, dayısının oğlu olduğunu ve evlerinde misafir ettiklerini söyleyerek, “Gece kızımın sesini duydum. Odasına girdiğimde çıplak halde bulunan Burak, elleriyle kızımın boğazını sıkıyordu. Kızımın üzerinden zor kaldırdım. Yarım dakika ile kızımı kurtardım. Kızım olay nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı. Sanığa verilen ceza az. İyi hal indirimi yapılmasını da anlamadım. Bu suçun iyi hali mi olur?” diye konuştu.

SAADET ÖĞRETMEN DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Bursa Koordanitörü Ceylan Altay da çocuk istismarı olaylarına karşı tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Altay, “Çocuk bedenine uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir gelecek kurabileceğimize olan inancımız sonsuzdur. Bu inanç doğrultusunda başarana kadar devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
istismar Bursa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
avukatın kızı varsa sarkıntılık yapsınlar
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