İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Amazon'un piyasaya sürdüğü Alexa isimli hoparlörü kullanan Jessica, "Eski sevgilimi böyle aldatırken yakaladım" açıklamasıyla paylaştığı, 48 saat içinde 3,6 milyon görüntülenen videosunda erkek arkadaşını kendisini aldattığını nasıl keşfettiğini anlattı.

KADIN SESİYDİ

Kullandığı hoparlör, cihazın ses geçmişini görmesine olanak tanıyordu. Geçmişi kontrol ederken Lowman, hoparlörden belli bir şarkıyı çalmasını isteyen bir kadın sesine rastladı.

ERKEK ARKADAŞI DA ORADAYDI

Lowman daha sonra, sadece bir dakika sonra kaydedilmiş ikinci bir kaydı çaldı ve bu kayıtta da erkek arkadaşının Alexa'dan parçayı daha yüksek sesle çalmasını istediği duyuluyordu.

TERK ETTİ

Kayıtlar, kadının erkek arkadaşıyla Lowman'ın evinde olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Zaten Lowman, paylaştığı ikinci bir videoda olayın ardından çapkın sevgilisini terk ettiğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKTİ

Lowman'ın gönderisi birçok kullanıcının dikkatini çekti. Bu özelliğin bilincinde olmayan birçok insan şimdi, kendileri evde yokken evlerinde neler olup bittiğini görmek için Alexa ses geçmişlerine göz atmayı planlıyor.



