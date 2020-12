Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamur kurutma yöntemi

Birçok derde şifa olan ıhlamurun yaprak ve tohumları her yörede farklı zamanlarda toplanabilir. Bu sebeple de “ Ihlamur ne zaman toplanır ?” soruna aslında net bir cevap vermek mümkün olmayabilir. Ihlamur ağacının ışık, nem veya toprak isteğine göre tohumlarının olgunlaşması farklı zamanlarda görülebilir. Ortalama bir tarih vermek gerekirse ıhlamur yapraklarının olgunlaşması ve toplanmaya hazır hale gelmesi yazın gelmesiyle birlikte haziran ayı civarındadır. Haziran ayının tercih edilmesi bitki tohumlarının ve yapraklarının en verimli olduğu zamana denk gelmesidir. Bu ayda ıhlamurun yaprakları yüksek oranda aroma ve uçucu yağ içerir. Zaten ıhlamurun faydası da içerisinde bulunan uçucu yağ oranının ne kadar kaliteli olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Yapraklar toplanırken mutlaka ağaca zarar vermemek büyük önem taşır. Bir dahaki sene yine aynı verimde ıhlamur yaprakları toplanmak istenirse, ıhlamur yapraklarını toplarken özellikle genç dalların kırılmaması önemlidir. Yapraklar budama makası ile dalından koparılabilir. Yapraklarla birlikte tohumlar da toplanabilir. Tohumların içerisinde de yine yüksek oranda uçucu yağ ve aroma bulunur. Bu yüzden hem yaprak hem de tohumlar birlikte kaynatılırsa fayda oranı artırılabilir. Birçok kişi ıhlamur çiçek açar mı diye merak eder. Evet, ıhlamur ağacı özellikle haziran ve temmuz aylarında çiçeklenerek bu çiçekler sayesinde ise her zaman hoş kokar.

Ihlamuru cilt üzerinde kullanacaksınız yaprakları sadece kaynatmanız ve soğumasını beklemeniz yeterlidir. Soğuyan ıhlamur suyuna pamuk batırarak leke sorunu yaşadığınız yere masaj yapabilir ve gün aşırı bu uygulamayı yaparak leke sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Faydası saymakla bitmeyen ıhlamurun her derde şifa olan yüksek besleyici değerleri ile hem vücut hem de iç organların sağlığı korunabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı daha dirençli bir yapı kazanmak için kışın başlangıcında düzenli olarak ıhlamur çayı tüketilebilir. Aç veya tok karnına fark etmeden günün her saati en az 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde cam malzeme ile demlenen ıhlamur çayı güvenle tüketilebilir. Kronik bir rahatsızlığı bulunan kişiler her ne olursa olsun bu durumu doktorlarına danışmalıdır. Çünkü düzenli ilaç kullanan kişiler için bazı bitki kimyasalları olumsuz anlamda etkileşime geçebilir ve bu durumda hastaların ilaçlarını faydasızlaştıran durumlar meydana gelebilir.