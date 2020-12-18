Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamur kurutma yöntemi

Ihlamur ağacı bulunduğu coğrafi koşullara göre bol tohum verebilir. Ülkemizin birçok bölgesinde bulunan ıhlamur ağacı, tıbbi bitkiler sınıfına girerek şifa arayanlara çareler bulmaktadır. Özellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarına çok iyi gelen ıhlamur yaprakları kaynatılarak içildiğinde rahatlatıcı etkisini anında gösterir. Ihlamur Yapraklarının Faydaları Nelerdir? Geçmişten günümüze kadar birçok kişinin rahatlatıcı etkisi ve bağışıklığı güçlendirici özelliği ile tanıdığı ıhlamur faydaları saymakla bitmez. O halde gelin ıhlamurun az bilinen faydalarına bir bakalım: Geçmiş dönemlerde tıbbi bitkiler ile hastalıklarına şifa bulan kişiler ıhlamur yaprakları ve tohumu sayesinde kısa süre içerisinde solunumla ilgili hastalıkları bu yolla üzerlerinden atabiliyorlardı. Bu yüzden özellikle grip, nezle veya buna benzer rahatsızlıklarda bronşların açılmasına fayda sağlayarak boğazı yumuşatan ıhlamur yaprakları severek tüketilen tıbbi bitkiler arasındadır.

Ihlamurun bilinmeyen bir diğer faydası ise strese iyi gelmesidir. İçeriğinde bulunan aromalar ve uçucu yağlar sayesinde günün stresini bir bardak ıhlamur çayı ile çıkarabilir, bir tutam ıhlamur ile yapılacak bu çaya bal veya limon sıkılarak lezzetlendirebilirsiniz.

Cilt lekelerinin tedavisinde de kullanılan ıhlamur, yine çay şeklinde yapılarak soğuduğunda pamukla cildin lekeli kısımlarına sürülebilir. Böylece zamanla bu lekelerde açılmalar meydana gelecek ve lekeler daha az görünür hale gelecektir.

Kalp sağlığına da iyi gelen ıhlamur özellikle vücut direncini artırdığı için sıklıkla tüketilen şifalı bitkilerdendir.

Sindirim sistemine de olumlu katkılar sağlayan ıhlamur özellikle tohumları ile birlikte kaynatıldığında bağırsak florasına çok iyi gelir.

Düzenli ıhlamur kullanan kişilerin zamanla kansızlık sorunlarının da ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.

Saçlarının daha parlak görünmesini isteyen kişiler yine ıhlamur yapraklarını tohumları ile birlikte kaynatarak bu suyu duştan sonra temiz saçlarını durulamak için kullanabilir. Hem saçlarda hoş bir koku bırakır hem de matlaşmış saçların daha canlı ve ipeksi görünmesine fayda sağlayabilir. https://pxhere.com/tr/photo/1597560 Ihlamur Nasıl Toplanmalıdır? Birçok derde şifa olan ıhlamurun yaprak ve tohumları her yörede farklı zamanlarda toplanabilir. Bu sebeple de “Ihlamur ne zaman toplanır?” soruna aslında net bir cevap vermek mümkün olmayabilir. Ihlamur ağacının ışık, nem veya toprak isteğine göre tohumlarının olgunlaşması farklı zamanlarda görülebilir. Ortalama bir tarih vermek gerekirse ıhlamur yapraklarının olgunlaşması ve toplanmaya hazır hale gelmesi yazın gelmesiyle birlikte haziran ayı civarındadır. Haziran ayının tercih edilmesi bitki tohumlarının ve yapraklarının en verimli olduğu zamana denk gelmesidir. Bu ayda ıhlamurun yaprakları yüksek oranda aroma ve uçucu yağ içerir. Zaten ıhlamurun faydası da içerisinde bulunan uçucu yağ oranının ne kadar kaliteli olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Yapraklar toplanırken mutlaka ağaca zarar vermemek büyük önem taşır. Bir dahaki sene yine aynı verimde ıhlamur yaprakları toplanmak istenirse, ıhlamur yapraklarını toplarken özellikle genç dalların kırılmaması önemlidir. Yapraklar budama makası ile dalından koparılabilir. Yapraklarla birlikte tohumlar da toplanabilir. Tohumların içerisinde de yine yüksek oranda uçucu yağ ve aroma bulunur. Bu yüzden hem yaprak hem de tohumlar birlikte kaynatılırsa fayda oranı artırılabilir. Birçok kişi ıhlamur çiçek açar mı diye merak eder. Evet, ıhlamur ağacı özellikle haziran ve temmuz aylarında çiçeklenerek bu çiçekler sayesinde ise her zaman hoş kokar.

Ihlamur Nasıl Kurutulur? Ağaçtan toplanan ıhlamur nemli olmayan bir yerde, temiz bir bezin üzerine serilerek kurutulabilir. Kurumaya bırakılan ıhlamurlar yaklaşık bir hafta boyunca, ara ara ters yüz edilir ve kurutma işlemi tamamlanmış olur. Kurutma hem açık hem de kapalı alanda yapılabilmektedir. Açık alanda yapacakların bu işlemi tozlu bir ortamda yapmadığından emin olması önemlidir. Ihlamur Tarifleri Ihlamurun daha çok faydasını alabilmek ve kullanım amacına uygun olarak etkisini kısa süre içerisinde görmek için özellikle yaprakların bileşenlerinde bulunan uçucu yağların ortaya çıkarılması gereklidir. Bunun için en güzel ve en konforlu yöntem ıhlamuru yaprak ve tohumları ile birlikte kaynatmaktır. Yalnız buradaki püf nokta kaynayan veya demlenen ıhlamurun mutlaka üstünün kapalı olması gerekmektedir. Yaprakların içerisindeki aromalar buharla birlikte ortaya çıkar ve bu buhar biriktirilmezse havaya karışır gider. Geriye yalnızca faydası azalmış yapraklar kalır. Ihlamuru çay olarak tüketmek isteyenler sindirim, üst solunum yolları ve kalp rahatsızlıkları için mutlaka yaprakları en az 5 dakika kaynatmalıdır. Etkisini artıracak en büyük katkı maddesi bal ve limon olmalıdır.

Solunumla ilgili sorunlarında ıhlamur kaynatıldıktan sonra kabuğuyla birlikte bir dilim limon eklenebilir. Limon ıhlamurun faydasını hem öne çıkarır hem de arındırıcı ve canlandırıcı özelliği sayesinde vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.