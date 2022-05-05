II. Dünya Savaşı'nda hemşireydi! 100.yaş gününü bakın nasıl kutladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Sebastian'dan Raymonde Sullivan, bu hafta 100 yaşına bastı. Aslen İngiltere'den olan Sullivan, İkinci Dünya Savaşı sırasında hemşire olarak görev yapmıştı ve yaralı askerlere bakmakla görevliydi. Sullivan, dostlarına eğer yaşı üç haneli rakamlara ulaşırsa paraşütle atlayacağına söz vermişti. Cesur kadın, Pazartesi günü bu sözünü yerine getirdi.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İNDİ

Karaya çıktıktan sonra NBC 5'e “Bunu hiç yapmamıştım” dedi ve “100 yılda çok şey yaptım. Yapabiliyorken yapmam gerektiğini düşündüm.” diye ekledi. 70 yıldan fazla bir süre sonra hala nasıl korkusuz olduğunu gözler önüne seren Sullivan, bir eğitmenle birlikte soğukkanlı bir şekilde uçaktan atladı ve başarılı bir iniş yaptı.

TEKRARI OLMAYACAK

Yaşadığı tecrübenin korkutucu olduğunu söyleyen yaşlı kadın başarısından memnun olsa da, bunun tek seferlik bir deneyim olduğunu belirtti. Tekrar yapmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda hiç tereddüt etmeden "Hayır!" dedi.



