Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yeni rekortmen olarak Guiness’e adını yazdırdı! Dünyanın yaşlı insanı artık Fransız rahibe Lucile Randon oldu

Yeni rekortmen olarak Guiness’e adını yazdırdı! Dünyanın yaşlı insanı artık Fransız rahibe Lucile Randon oldu

26.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness rekorunu elinde bulunduran Japon Kane Tanaka’nın hayatını kaybetmesi üzerine yeni rekortmen belli oldu. Fransa’da 1904 yılında doğan ve Rahibe Andre ismiyle tanınan Lucile Randon, Tanaka’nın unvanını elinden alarak yeni rekortmen olan Guinnes’e adını yazdırdı.

Yeni rekortmen olarak Guiness’e adını yazdırdı! Dünyanın yaşlı insanı artık Fransız rahibe Lucile Randon oldu

118 yaşındaki Fransız rahibe, Kane Tanaka'nın ölümünün ardından dünyanın doğrulanmış en yaşlı insanı oldu. Önceki rekor sahibi Bayan Tanaka, 19 Nisan'da batı Japonya'da 119 yaşında vefat etti.
Lucile Randon olarak da bilinen Rahibe Andre, 11 Şubat 1904'te doğdu. Dünyanın en yaşlı insanı olan kadın hayatı boyunca İki dünya savaşı, 18 Fransız cumhurbaşkanı, Vichy rejiminin yükselişi ve düşüşü ve 24 İngiliz Başbakanı gördü.

399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

1

2021 yılında kaldığı huzurevinde koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenmeyi başaran Rahibe Andre, 118'inci yaşını izolasyonda kutladı. Yaşlılığını ti’ye alan söylemleriyle dikkatleri çeken Rahibe Andre, “Hayattan çekilmeyi düşünmüyorum ama beni istemiyorlar. Tanrı beni çağırmayı unutmuş gibi” dedi.

Koronavirüse yakalandığında hastalıktan ve ölmekten korkmadığını ifade eden Rahibe Andre, “Sevdiğim insanlarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ağabeyime, büyükbabama ve büyükanneme katılmak için başka bir yerde olmak isterdim” demişti.

RESMİ OLARAK KABUL EDİLDİ

3

Görme engelli olan ve tekerlekli sandalye kullanan rahibe, Avrupa’nın en yaşlı insanı olarak ün salmıştı. Ancak Japon Tanaka’nın vefat etmesiyle birlikte resmi olarak dünyanın en yaşlı insanı ilan edildi.

Dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti! Yakınlarını üzen haberi duyurdularDünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmişti! Yakınlarını üzen haberi duyurdular


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

İlginizi Çekebilir

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.