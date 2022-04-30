Dünyanın en yaşlı idam mahkumu, kurbanın ailesine seslendi! Son sözleri tüyler ürpertti

Dünyanın en yaşlı idam mahkumu, iğneyle infaz edilmeden birkaç dakika önce kurbanın ailesine seslenerek dünya manşetlerindeki yerini aldı. 27 Haziran 1990 tarihinde Carl Wayne Buntion, Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde traifk kuralı ihlali nedeniyle durduruldu. 37 yaşındaki Houston Polis Departmanı memuru James Irby ile konuşmaya başlayan Buntion, daha önceki suçlarının ortaya çıkmasından korktuğu için polis memurunun kafasına vurdu. Polis kafasına aldığı darbeyle yere düştüğünde ise Buntion, bu sefer de iki kez sırtına vurdu. Olay yerinden kaçarken çevredekilere ateş eden Buntion, terk edilmiş bir binada yakalandı.

TAM 32 YIL BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Çıkartıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Buntion’ın avukatları tam 32 yıl boyunca temyizde bulundu. Buntion, 1991 yılında ölüm cezasına çarptırıldı ama Teksas Temyiz Mahkemesi ölüm cezasını 2009'da iptal etti. Yıllar içinde bir türlü sonuca kavuşturulamayan davada Buntion, nefsi müdafaa olduğunu savunmasına rağmen 2012 yılında jüri tarafından yeniden ölüm cezasına çarptırıldı ve hücreye atıldı. Buntion'ın avukatları, cezanın 'acımasız ve olağandışı' olduğunu savunurken tüm taleplere rağmen Carl Wayne Buntion, geçen 21 Nisan gecesi Teksas'taki hapishanede idam edildi.

“ONLARLA CENNETTE SARILMAYI UMUYORUM”

Huntsville'deki Texas Eyalet Hapishanesinde öldüğü açıklanan Buntion, cinayetten pişmanlık duyduğunu ve gitmeye hazır olduğunu söyleyerek Irby’in ailesine seslendi. Buntion, “Irby ailesinin bir şeyi bilmesini istedim. Yaptığım şey için pişmanlık duyuyorum. Bayan Irby'den kocasını, kızlarından da babalarını aldığım için üzgünüm. Bir gün sizinle cennette karşılaşmayı umuyorum. Size kocaman sarılacağım. Bunca yıl boyunca yanımda olan tüm arkadaşlarıma veda etmeyeceğim, sadece uzun uzun söylüyorum. Gitmeye hazırım.” dedi.



