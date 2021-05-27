II. Henry’nin sevgilisi olarak bilinen Diane De Poitiers güzelleşme isteği uğruna hayatını kaybetti

Asla yaşlanmayan Fransız metres olarak bilinen Diane De Poitiers, sevgilisi Kral II. Henry’den 20 yaş büyük olmasına rağmen o dönemde güzelliğiyle tanınıyordu. Gençlik iksiri olarak gördüğü güzellik sırrının ise ölümüne yol açtığı yapılan araştırmalarla ortaya konuldu.

2008 yılında Fransız araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada Diane De Poitiers’in mezarı açıldı ve saçlarında altın kalıntıları bulundu. Kraliçe olmamasına ya da taç giymemesine rağmen Poitiers'in saçına ve gövdesine altının nasıl bulaştığını anlamanın zor olduğunu belirten uzmanlar şimdi, Poitier'e bu maddenin, o dönemde genç kalmak için sık başvurulan bir yöntem olan altın suyu içmesiyle bulaşmış olabileceğini kaydetti. Rönesans döneminde altın içmek aslında oldukça yaygın bir inanıştı. O zamanlar insanlar altının güneşin gücünü kullandığını düşünüyordu. Hatta altının sonsuza kadar genç kalmayı sağladığı düşünülüyordu.

Diane, ölmeden önce saçları ve kemikleri incelmişti. Bunun sebebinin de altın içmesiydi. Diane aynı zamanda açık tenliydi bunun sebebi de cıvanın altın ile karıştırılmasıydı bu da yüzünün solgun olmasına sebep olmuştu.



