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II. Henry’nin sevgilisi olarak bilinen Diane De Poitiers güzelleşme isteği uğruna hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya’da her gün değişen güzellik standartları insanları daha özgüvensiz bir hale getiriyor. Güzelleşmek için defalarca kez estetik ameliyat olan kişiler bu tutkusundan bir türlü vazgeçemiyor. Tarih boyunca pek çok kadının daha güzel görünme hevesiyle hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz? Diane De Poitiers de güzellik için hayatını kaybeden isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

II. Henry’nin sevgilisi olarak bilinen Diane De Poitiers güzelleşme isteği uğruna hayatını kaybetti

Asla yaşlanmayan Fransız metres olarak bilinen Diane De Poitiers, sevgilisi Kral II. Henry’den 20 yaş büyük olmasına rağmen o dönemde güzelliğiyle tanınıyordu. Gençlik iksiri olarak gördüğü güzellik sırrının ise ölümüne yol açtığı yapılan araştırmalarla ortaya konuldu.

2008 yılında Fransız araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada Diane De Poitiers’in mezarı açıldı ve saçlarında altın kalıntıları bulundu. Kraliçe olmamasına ya da taç giymemesine rağmen Poitiers'in saçına ve gövdesine altının nasıl bulaştığını anlamanın zor olduğunu belirten uzmanlar şimdi, Poitier'e bu maddenin, o dönemde genç kalmak için sık başvurulan bir yöntem olan altın suyu içmesiyle bulaşmış olabileceğini kaydetti. Rönesans döneminde altın içmek aslında oldukça yaygın bir inanıştı. O zamanlar insanlar altının güneşin gücünü kullandığını düşünüyordu. Hatta altının sonsuza kadar genç kalmayı sağladığı düşünülüyordu.

Diane, ölmeden önce saçları ve kemikleri incelmişti. Bunun sebebinin de altın içmesiydi. Diane aynı zamanda açık tenliydi bunun sebebi de cıvanın altın ile karıştırılmasıydı bu da yüzünün solgun olmasına sebep olmuştu.

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