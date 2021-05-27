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Erkeklerde mini şort modası sosyal medyayı salladı! İlginç trend kullanıcıları ikiye böldü

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber ilginç moda trendleri de etkili olmaya başladı. Koronavirüs pandemisi için yapılan karantina döneminde meydan okumalar (challenge) ortaya çıkmıştı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber erkek giyim modasında yeni bir trend baş gösterdi.

Erkeklerde mini şort modası sosyal medyayı salladı! İlginç trend kullanıcıları ikiye böldü

1970 ve 1980’li yıllarda erkek şortları oldukça kısa ve dardı. Hatta o dönemde oynanan futbol maçlarında forma şortlarının boyu bu durumu net bir şekilde ortaya koydu. 1980 tarihinden sonra ise erkek şortlarının boyu uzadı. Hatta 2000’li yıllarda kargo şortlar gardıropların vazgeçilmez parçası haline geldi.

2010 yılına gelindiğinde ise eskiye dönüş hız kazandı. Şort boyları dizden yukarısına geldi ve daraldı. Şimdilerde ise sosyal medyada başlayan bir moda akımı 70’ler ve 80’ler esintilerini hissettirdi. Kısa şortları estetik bulmayan kişilerin sayısı artarken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise üst bacakların gözükmesinden bir hayli memnun.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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