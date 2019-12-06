İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlerin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanları, 7-9 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İİT Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın 9 Aralık'taki "Bakanlar Oturumu"na Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Toplantıda üye ülkeler, sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek.

Toplantı, İİT'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümünde, Türkiye'nin ev sahipliğinde, "Üye Ülkelerde Herkese Sosyal Eşitlik ve Refahın Sağlanması: Fırsatlar ve Zorluklar" temasıyla düzenlenecek.

Sosyal kalkınma alanında çalışmalar yapan uluslararası kuruluşların yanı sıra İİT'nin alt kuruluşlarının da katılacağı toplantıda, başta İslam alemi olmak üzere, sosyal kalkınma alanında atılması gereken ortak adımları görüşülecek.

İslam ülkelerinin sosyal kalkınmadan sorumlu bakanlarının ilk kez bir araya geleceği konferansın 7-8 Aralık'taki oturumlarında ise Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.