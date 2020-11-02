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İkbal Gürpınar'ın oğlu annesinin son durumunu açıkladı! 'Bakanlıktan aradılar ve...'

02.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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İkbal Gürpınar'ın oğlu annesinin son durumunu açıkladı! 'Bakanlıktan aradılar ve...'

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın oğlu, ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili yeni bilgiler verdi. Gürpınar için Bakanlık'tan arandığını söyleyen ünlü sunucunun oğlu Sağlık Bakanı'na teşekkür etti.

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde babasını da koronavirüsten kaybeden İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu merak edildi. Annesi ve eniştesinin de bir süre yoğun bakımda kalmasından sonra İkbal Gürpınar'ın eniştesi de vefat etmişti. Gürpınar'ın oğlu bir son dakika açıklaması yaptı ve Sağlık Bakanı'ne teşekkür etti.

İkbal Gürpınar'ın oğlu annesinin son durumu için şunları yazdı: "Sn. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey’e, Bakanımızın Danışmanı Sn. Dr. Burak Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kendileri aradılar ve annem İkbal Gürpınar’ın tedaviye olumlu cevap verdiğini, bilincinin açık olduğunu belirttiler.

Ekran Alıntısı

Salgın Çin’de daha yeni başlarken, gelişmiş denen ülkeler, salgını henüz ciddiye almamışken; gerekli ilaçları yeterli miktarda ülkemize getiren ve halkımızın kullanımına sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederiz.Allah tüm hastalarımıza şifa versin."

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