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Iker Casillas kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Portekiz ekiplerinden Porto'da forma giyen İspanyol kaleci Iker Casillas antrenmanda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Iker Casillas kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenmanda kalp krizi geçirdikten sonra acil olarak ameliyata altındı. 37 yaşındaki Porto'nun kalecinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki kaleci miyokard enfarktüsü geçirdi. Oporto şehrinde bulunan CUF Hastanesi'nde kalp kateterizasyonu yapıldı. Casillas'ın hayatının tehlike altında olmadığı ama sezonun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.

İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te FC Porto'ya transfer olmuştu.

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Porto Iker Casillas

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Son zamanlarda sürekli bu tarz haberler alıyoruz Allah tüm sağlık sorunu olan canlılara yardımcısı olsun.
O sevgili bendede olsa bende geciririm kalp krizi hacı
severim casillasi. Atlatır insallah. Geçmiş olsun
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