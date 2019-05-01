Iker Casillas kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenmanda kalp krizi geçirdikten sonra acil olarak ameliyata altındı. 37 yaşındaki Porto'nun kalecinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki kaleci miyokard enfarktüsü geçirdi. Oporto şehrinde bulunan CUF Hastanesi'nde kalp kateterizasyonu yapıldı. Casillas'ın hayatının tehlike altında olmadığı ama sezonun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.

İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te FC Porto'ya transfer olmuştu.



