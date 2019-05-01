Iker Casillas kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

İspanyol kaleci Iker Casillas, antrenmanda kalp krizi geçirdikten sonra acil olarak ameliyata altındı. 37 yaşındaki Porto'nun kalecinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki kaleci miyokard enfarktüsü geçirdi. Oporto şehrinde bulunan CUF Hastanesi'nde kalp kateterizasyonu yapıldı. Casillas'ın hayatının tehlike altında olmadığı ama sezonun geri kalanında oynamayacağı bildirildi.
İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te FC Porto'ya transfer olmuştu.
Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme
İşte saç dökülmesini engellemenin yolu!
Ramazanda su ihtiyacınızı karşılayacak 6 öneri
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 5 yorum