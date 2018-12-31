İki ay boyunca kullananlar gribe yakalanmıyor: Çörek otu kürü

Uzmanlara göre soğuk algınlığı ve gripten korunmak için hasta olmayı beklememek gerekiyor. Ne kadar erken mücadele ederseniz o kadar hızlı sonuç alırsınız. Bakterilerin gelişmelerine fırsat vermeden yok etmek dinç kalmanıza yardımcı olacaktır.

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması bu anlamda oldukça önemli. Boğazınızda yanma hissettiğiniz an ya da çevrenizde hasta olanlar varsa vücudunuzun desteğe ihtiyacı olacaktır. Bunun için iki malzemeli bir kür hazırlayacağız;

Bir çay kaşığı öğütülmüş çörek otu

Bir tatlı kaşığı kestane balı

Bu iki şifalı gıdayı karıştırın ve her sabah aç karnına tüketin. Düzenli bir şekilde 2 ay boyunca tükettiğiniz bu pratik karışım, sağlığınız için adeta bir kalkan olacaktır.

Çörek otu kullanırken öğütülmüşünü kullanmayın. Bunun yerine çörek otunu evinizde kendiniz öğütün, çok daha sağlıklı olacaktır. Kestane balının tadı çiçek balına göre oldukça ağırdır. Bir tatlı kaşığından fazla tüketmeyiniz. Ayrıca kullandığınız balın organik olması son derece önemli!

Sahte bal nasıl anlaşılır?

Sahte balın içerisinde yapay tatlandırıcı veya fruktozlu mısır şurubu bulunur. Tüketildiğinde herhangi bir tat ve koku alamazsınız.

Bir tatlı kaşığı balı bir bardak suyun içerisine koyun. Eğer bal erirse sahtedir. Bal, suyun dibine çökerse gerçektir.

Bir bardak suyun içerisine birkaç damla sirke damlatın ve ardından bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Bal köpürürse içinde takviye maddeler vardır.



