Kovanları kil ve gübreyle sıvıyorlar! Ortaya çıkan bal dünyadan ödül topluyor

Zengin bitki örtüsü ve kendine özgü üretim yöntemiyle öne çıkan Bitlis karakovan balında bu yıl rekoltenin de yüksek olması bekleniyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında ilkbahar aylarında yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen karakovan balı, kendine özgü aroması ve doğal üretim süreciyle dikkat çekiyor. Binlerce bitki türünden beslenen arıların ürettiği bal, hem kentteki tüketicilerden hem de yurdun dört bir yanından yoğun talep görüyor.

Bitlis'te söğüt dallarından geleneksel yöntemlerle hazırlanan karakovanların çevresi kil ve gübreyle sıvanarak doğal üretime uygun hale getiriliyor. Bu özel kovanlarda arıların büyük emekle ürettiği bal, uzun ve yorucu bir sürecin ardından hasat ediliyor. Üreticiler, ilkbaharda yaylalara bıraktıkları kovanların başında aylarca bekleyerek hasat dönemine hazırlanıyor. Büyük sabır ve emek gerektiren üretim sürecinin sonunda elde edilen karakovan balı, kendine özgü tadı ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Türkiye'de bal hasadının en geç yapıldığı iller arasında yer alan Bitlis'te, yüksek rakımlı yaylalar ve zengin flora, bal üretimi açısından önemli avantajlar sunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 rakımlı alanlarda üretilen karakovan balı, doğal yapısı ve aromasıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Dünya çapında altın bal ödülleri kazanan Bitlis karakovan balında bu yıl da üreticilerin beklentisi yüksek. Hasadın devam ettiği bölgede, elde edilen balın hem yerel pazarda hem de ülke genelinde tüketicilerle buluşturulması hedefleniyor. Bitlis'in geleneksel arıcılık kültürünü yaşatan karakovan balı, bölge ekonomisine katkı sunarken kentin doğal zenginliklerinin tanıtılmasında da önemli rol oynuyor.

Bitlisli bal üreticisi Güven Güngördü, karakovan balı hasadının başladığını belirterek, Bitlis balının kalitesi ve marka değeriyle öne çıktığını söyledi. Güngördü, 2 bin 500 rakımlı yaylada baba mesleğini sürdürdüklerini ifade ederek, "2026 yılı karakovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis karakovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Karakovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz" dedi.

Bölgenin zengin florasının balın kalitesine önemli katkı sağladığını vurgulayan Güngördü, kekik ve gevenin yanı sıra çok sayıda endemik bitkinin yaylalarda yetiştiğini belirtti. Daha önce ürettikleri ballarla çeşitli ödüller kazandıklarını dile getiren Güngördü, dört kardeş olarak yıllardır arıcılık yaptıklarını ve kendi üretimleri olan balları kendi firmaları aracılığıyla tüketicilere ulaştırdıklarını kaydetti.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü de, kentte karakovan balı hasat döneminin başladığını belirterek, üretimin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirildiğini ifade etti. Bitlis'in 2 bin metreyi aşan yaylalarında üretilen karakovan balının kalitesiyle öne çıktığını belirten Güngördü, kentte yaklaşık 100 bin karakovan bulunduğunu ve il genelinde 2 bin 200 civarında arıcının faaliyet gösterdiğini söyledi. Bitlis'in karakovan sayısı bakımından Türkiye'de önde gelen iller arasında yer aldığını dile getiren Caner Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz karakovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. İlimizde üretilen ballar, Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor. Yaylalarımızın doğal yapısı, zengin bitki örtüsü ve temiz çevresi balımızın kalitesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Bitlis balının uluslararası alanda da tanındığını belirten Güngördü, Hizan ilçesinde üretilen karakovan balının daha önce NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edildiğini ifade etti. Caner Güngördü, Bitlis'in binlerce yıllık arıcılık geleneğini sürdürdüğünü belirterek, kentin doğal zenginlikleriyle üretilen karakovan balının hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanıtılmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.