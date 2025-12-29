Mynet Trend

İki büyük devlet başkanından fotoğraf! Savaş hakkında konuştular: "Büyük ilerleme" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyleyerek, büyük ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade eden Trump, “Bazıları yüzde 95'ini hallettik, diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik. Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum” dedi.

İki büyük devlet başkanından fotoğraf! Savaş hakkında konuştular: "Büyük ilerleme" mesajı 1

SON BİRKAÇ HAFTAYA İŞARET ETTİ

Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını vurgulayarak, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini dile getirdi. Çalışma grubunun görüşmelerinin iyi gitmesi durumunda barış planının geri kalan kısımlarının birkaç hafta içinde sonuçlandırılabileceğini aktaran Trump, bu çalışma grubunun Rusya ile çalışmaya başlayacağını belirtti.

İki büyük devlet başkanından fotoğraf! Savaş hakkında konuştular: "Büyük ilerleme" mesajı 2

“PUTİN KONUYA İLGİLİ"

Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunun altını çizen Trump, “Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm, o da barışın olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını kaydederek, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını söyledi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

