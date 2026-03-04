YEMEK

İki dakika yetiyor! Bayatlayan Ramazan pidesini ilk günkü haline getiren sihirli dokunuş

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan pide, ertesi güne kaldığında bayatlamış oluyor. Tazeliğini yitiren pideleri doğru yöntemlerle yeniden yumuşak ve taze bir kıvama getirmek mümkün.

Gökçen Kökden

Bayatlayan Ramazan pidesini neredeyse fırından yeni çıkmış gibi yapan iki pratik yöntem…

FIRINDA BUHAR YÖNTEMİ

Bu yöntem pidelerin yeniden yumuşamasını sağlayan en etkili tekniklerden biri.

Pidelerin üzerine hafifçe su serpin ya da elinizi ıslatıp ekmeğin yüzeyine birkaç damla su sürün. Ardından pideleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 5 dakika bekletin. Fırının içindeki buhar sayesinde pide yeniden yumuşar ve tazelenmiş gibi olur.

TAVADA ISITMA YÖNTEMİ

Fırın kullanmak istemeyenler için tava yöntemi de oldukça pratik.

Pideleri küçük parçalar halinde kesin ve kapağı kapalı bir tavada çok kısık ateşte birkaç dakika ısıtın. Tavaya bir iki damla su eklemek buhar etkisi yaratır. Bu yöntem pidelerin hem yumuşamasını sağlar hem de içinin kurumasını engeller.

BAYAT PİDEYİ SAKLARKEN DİKKAT

Pidenin çabuk bayatlamasını önlemek için bez torba veya pamuklu bir bez içinde saklamak önerilir. Plastik poşette uzun süre bekleyen pideler ise nem nedeniyle daha hızlı sertleşebilir.

Ramazan pide
