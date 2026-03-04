YEMEK

Ramazan’da tezgahların yıldızı oldu! 35 çeşidi kapış kapış gidiyor

Sivas’ta Ramazan'la birlikte turşu tezgahlarına olan ilgi arttı. Kentte muşmuladan kiraza kadar uzanan yaklaşık 35 farklı turşu çeşidi tezgahlarda yerini aldı.

Gökçen Kökden

İftar sofralarında turşunun sık tercih edilmesi nedeniyle vatandaşların tezgahlara yöneldiği görüldü. Bamya, domates, sarımsak, muşmula ve erik turşuları en çok ilgi gören çeşitler arasında yer alırken, cam kavanozlarda sergilenen renkli ürünler alışverişe gelenlerin dikkatini çekiyor.

Tezgahlarda ayrıca biber, lahana, pancar, salatalık ve karışık turşu gibi pek çok alternatif bulunuyor. Ramazan ayına özel olarak tüm turşu çeşitleri kilogramı 250 liradan satışa sunuluyor.

Turşu satıcısı Hüseyin İncesu, kış aylarında 30 ile 35 arasında farklı turşu çeşidi hazırladıklarını söyledi. Yeşil fasulye, çağla, kiraz, lahana ve sarımsak gibi pek çok ürünün tezgahlarda yer aldığını belirten İncesu, Ramazanla birlikte yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Sivas’ta turşu tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştuğunu söyleyen İncesu, özellikle muşmula ve çağla turşusunun çocuklar tarafından ilgi gördüğünü dile getirdi. Sarımsak turşusunun ise sağlığa faydaları nedeniyle Ramazan ayında daha fazla tercih edildiğini belirtti.

Sosyal medyada görüp gelen müşterilerin de sayısının arttığını ifade eden İncesu, farklı turşu çeşitlerinin yoğun talep gördüğünü ve bazen yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi. Ramazan ayına özel fiyat uyguladıklarını belirten İncesu, tüm çeşitleri 250 liradan sattıklarını ve vatandaşlara ikramlarda da bulunduklarını sözlerine ekledi.

