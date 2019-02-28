İki dilim ekmek arasına sıkışmış 8 enfes atıştırmalık

Mideniz kazındığında abur cubur tüketmek yerine şöyle sağlıklı ve pratik bir şeyler atıştırmaya ne dersiniz? O halde en lezzetli sandviçler sizin için geliyor, buyursunlar...
Yemek yemeye bir türlü sıcak bakmayan minikler varsa evinizde bu tarif onların fikrini değiştirebilir. Harika bir kahvaltı atıştırmalığı olan minnoş sandviçin iç malzemesiyle dileğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Omleti sandviç şeklinde yemek muazzam bir fikirmiş! Oldukça doyurucu olan omlet sandviç ile bir sonraki öğüne kadar tok kalmak garanti. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Bu sandviçleri yemesi çok eğlenceli. Cepli hamurun içine canınız ne isterse sıkıştırın :) Keyif sizin! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Şık ve lezzetli bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ton balıklı sandviçi yemesi çok keyifli ve üstelik aşırı sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Sadece 10 dakikada hazır edebileceğiniz bu sandviç, ihtiyacınız olan tüm besin değerlerini içeriyor. Öğle yemeği için hiç fena bir parça sayılmaz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Akışkan peynir ve mantara kim hayır diyebilir ki? Bu sandviç atıştırmalıktan ziyade tam bir akşam yemeği niteliğinde. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
En güzel yeşil sebzeler bu sandviçte bir araya geldi. Vejetaryen beslenenler için hazırladığımız tarifimiz her bir ısırıkta sizlere mutluluğu garantiliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Değişik bir akşam yemeği denemek isteyenler buraya gelebilir. Sandviç arasına, dil peyniri eşliğinde jülyen kesilmiş çıtır dana etlerini koyduk ve harika bir yemek oldu. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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