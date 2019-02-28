İki dilim ekmek arasına sıkışmış 8 enfes atıştırmalık

Mideniz kazındığında abur cubur tüketmek yerine şöyle sağlıklı ve pratik bir şeyler atıştırmaya ne dersiniz? O halde en lezzetli sandviçler sizin için geliyor, buyursunlar...

Sosisli minnoş sandviç

Yemek yemeye bir türlü sıcak bakmayan minikler varsa evinizde bu tarif onların fikrini değiştirebilir. Harika bir kahvaltı atıştırmalığı olan minnoş sandviçin iç malzemesiyle dileğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Omlet sandviç



Omleti sandviç şeklinde yemek muazzam bir fikirmiş! Oldukça doyurucu olan omlet sandviç ile bir sonraki öğüne kadar tok kalmak garanti. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cepli sandviç



Bu sandviçleri yemesi çok eğlenceli. Cepli hamurun içine canınız ne isterse sıkıştırın :) Keyif sizin! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Baharatlı ton balıklı sandviç

Şık ve lezzetli bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ton balıklı sandviçi yemesi çok keyifli ve üstelik aşırı sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Humuslu sandviç

Sadece 10 dakikada hazır edebileceğiniz bu sandviç, ihtiyacınız olan tüm besin değerlerini içeriyor. Öğle yemeği için hiç fena bir parça sayılmaz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.