YEMEK

İki dilim ekmek arasına sıkışmış 8 enfes atıştırmalık

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

"Ben yemek yapmaktan pek anlamam" diyenler için oldukça kolay ve bir o kadar lezzetli sandviç tarifleri hazırladık. Ne vakit kaybettirir ne de aşırı yetenek gerektirir. Lezzeti ise parmak ısırtır!

İki dilim ekmek arasına sıkışmış 8 enfes atıştırmalık

Mideniz kazındığında abur cubur tüketmek yerine şöyle sağlıklı ve pratik bir şeyler atıştırmaya ne dersiniz? O halde en lezzetli sandviçler sizin için geliyor, buyursunlar...

Sosisli minnoş sandviç

sosis

Yemek yemeye bir türlü sıcak bakmayan minikler varsa evinizde bu tarif onların fikrini değiştirebilir. Harika bir kahvaltı atıştırmalığı olan minnoş sandviçin iç malzemesiyle dileğiniz gibi oynayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Omlet sandviç

omlet
Omleti sandviç şeklinde yemek muazzam bir fikirmiş! Oldukça doyurucu olan omlet sandviç ile bir sonraki öğüne kadar tok kalmak garanti. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Cepli sandviç

cepli
Bu sandviçleri yemesi çok eğlenceli. Cepli hamurun içine canınız ne isterse sıkıştırın :) Keyif sizin! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Baharatlı ton balıklı sandviç

ton

Şık ve lezzetli bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ton balıklı sandviçi yemesi çok keyifli ve üstelik aşırı sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Humuslu sandviç

humuslu

Sadece 10 dakikada hazır edebileceğiniz bu sandviç, ihtiyacınız olan tüm besin değerlerini içeriyor. Öğle yemeği için hiç fena bir parça sayılmaz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli mantarlı sandviç

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Akışkan peynir ve mantara kim hayır diyebilir ki? Bu sandviç atıştırmalıktan ziyade tam bir akşam yemeği niteliğinde. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Nefis yeşillikli sandviç

nefis

En güzel yeşil sebzeler bu sandviçte bir araya geldi. Vejetaryen beslenenler için hazırladığımız tarifimiz her bir ısırıkta sizlere mutluluğu garantiliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şinitzel et parçalı sandviç

ş

Değişik bir akşam yemeği denemek isteyenler buraya gelebilir. Sandviç arasına, dil peyniri eşliğinde jülyen kesilmiş çıtır dana etlerini koyduk ve harika bir yemek oldu. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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kolay yemek tarifleri sandviç tarifleri

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