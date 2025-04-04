İki farklı bölümde okuyan öğrencilerden ortak animasyon filmi: Büyük başarıya imza attılar! Atina Animfest 2025'te yer alacak...

Öğrenciler Gözde Alicikoğlu ve Alphan Tokmakoğlu'nun hazırladığı "Kabullenilmiş Gerçeklik: İnkar" adlı animasyon filmi, Atina Animfest 2025'te resmi seçkide yer alan yapımlar arasında yer aldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Gözde Alicikoğlu'nun görsellerini, Müzik Bölümü öğrencisi Alphan Tokmakoğlu'nun ise müziklerini bestelediği bu özgün animasyon filmi, 19 yıldır düzenlenen prestijli festivalde dikkatleri üzerine çekti.

"KABULLENİLMİŞ GERÇEKLİK: İNKAR"

Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Gözde Alicikoğlu ve Müzik Bölümü öğrencisi Alphan Tokmakoğlu'nun "Kabullenilmiş Gerçeklik: İnkar" adlı animasyon filmi, 19 yıldır düzenlenen Atina Animfest 2025'te resmi seçkide yer alan filmlerden biri oldu. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Gözde Alicikoğlu'nun görsellerini ürettiği filmde müzikleri ise Müzik Bölümü öğrencisi Alphan Tokmakoğlu besteledi.

"DUYGULARI VE FANTASTİK TEMAYI DAHA İYİ YANSITMAK İÇİN RENK PALETİ VE IŞIK KULLANIMI ÖNEMLİYDİ"

Kıyamet sonrası bir tavan arasında geçen filmde karakter kendi umutsuz yalnızlığına çözüm arayışı içindedir. Bu yalnızlığa son vermek amacıyla kendi yaptığı makineyi çalıştırmak için portal ile başka bir evrene gider. Filmi anlatan Gözde Alicikoğlu, "Filmde duyguları ve fantastik temayı daha iyi yansıtmak adına renk paletine ve ışık kullanımına önem verdim. Karakter ve mekan tasarımları her yaştan izleyiciye uygun olarak tasarlandı. Festivalde, yaptığım kısa filmin uluslararası bir festivalde insanlar tarafından izlenecek olması beni çok mutlu ediyor ve gurur veriyor. Filmimin farklı ülkelerden başarılı birçok filmin arasında yer alması benim için çok hoş bir duygu. Filmin yapım aşamasında ve sonrasında bana çok destek olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Asadul İslam'a ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İKİ BÖLÜMDEN ORTAK FİLM

Film müziklerini yapan Alphan Tokmakoğlu ise "Gözde'nin neler düşündüğünü öğrenmek istedim ve müziği buna göre yaptım. Sinopsise veya özete göre yapmadım. Ben son sınıf öğrencisiyim, benim öğrencilik dönemim boyunca ilk defa aynı fakülteden iki bölümün ortak bir filmi oldu. Bu filmin yurtdışında bir festivale katılmış olmasından çok mutluyuz" diye konuştu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır