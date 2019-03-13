İki genç kadın taksinin camından çıkıp dans etti

Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir meydanı yakınlarında gerçekleşen olayda alkollü oldukları iddia edilen iki genç kadın taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.

O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte vatandaşların tepkisini çekti.

(İHA)

