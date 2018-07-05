İki hafta boyunca yumurta beyazı tüketirseniz ne olur?

Sağlıklı beslenmeye büyük önem veren Christine Yu isimli kadın yaptığı deney ile beyaz omletin tüm etkilerini ortaya koyuyor. İşte 2 hafta boyunca güne yalnızca beyaz omlet ile başlayan Christine'in şaşırtıcı deneyinin sonuçları...

Yumurta beyazı ile deney nasıl başladı?

Yumurta beyazı ile okuduğu olumlu yazılar ve sporcuların da bu ürünü tercih etmesi nedeniyle böyle bir deneye başlayan Christine Yu isimli kadın deney ile ilgili görüşlerini şu şekilde anlatıyor:

''Sabahları genel olarak iki yumurta yerim. Az pişmiş, çok pişmiş, omlet ne derseniz diyin. Bazen yumurtayı pişirirken içine ıspanak gibi farklı malzemeler de koyarım. Yanında da meyve yerim. Yani iki hafta boyunca her gün yumurta akı yemeye karar vermem zor olmadı. Her ne kadar sarısı lezzetli ve besleyici olsa da yumurtanın akı daha az kalori, yağ ve kolesterol içeriyor. Ayrıca protein bakımından da çok zengin.''

Her sabah çok doyuyorum ve uzun süre acıkmıyorum

Deneyin ilk günlerinde aç kalacağından korkan Christine durumun hiç de böyle olmadığını şu sözler ile anlatıyor:'' Bu iki hafta boyunca hiç yumurta sarısı yememiş olsam da zaman zaman yumurta akını sebze ya da meyvelerle bir arada yedim. Bu süreçte hiç karnım kazınmadı. Deneye başladığımda doymayacağımdan korkmuştum ama yanılmışım."