İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu! Sözleri 'pes' dedirtti

Ağır yaralanan Tarık Alakuş, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış, polis ekipleri ise cinayet zanlısı olarak aranan Sakıp A. ve olaya karıştığı belirlenen Ümit E.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Akın Alakuş’u öldürmesinin ardından cinayetlerin devam edeceğini söylediği öğrenilen Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş’un kardeşi Tarık Alakuş (45)’u bir süre takip etmiş daha sonra Tarık Alakuş’un Gültepe Dernek Sokak’ta aracını durdurduğu esnada yanına gelmiş ve Alakuş’ün üzerine 46 el ateş ederek şahısı yaralamıştı.

Edinilen bilgiye göre Sakıp A. (40) ile Akın Alakuş (51) arasında bir süre önce trafikte “ters baktın” meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde cinayet olayının zanlısı olduğu belirlenen Sakıp A.’nın Bağcılar’da bulunan özel bir sitede olduğu tespit edildi. Sakıp A., dün site içerisinde bir kafede otururken ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Şahısın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile 2 adet dolu şarjör ele geçirildi.

ADLİYE YOLUNDA ŞOKE EDEN SÖZLER

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakıp A.’nın adliyeye sevk edildiği esnada söylediği sözler ise şoke etti.

İşlediği cinayetin ardından tehditlerine devam eden şahıs, bu kez üvey kardeşi Ümit D’nin Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yakalanarak tutuklanmasına sebep olan kişileri hedef alarak “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” dedi.