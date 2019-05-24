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İki kavun 280 bin liraya satıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede iki kavun 280 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

İki kavun 280 bin liraya satıldı

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde gerçekleştirilen müzayedede, iki adet kavun rekor fiyata satıldı.

Cuma günü Sapporo şehrindeki toptan satış pazarında açık artırmaya çıkan toplam bin adet Yubari marka kavundan ikisi, 5 milyon Yen'e (yaklaşık 280 bin lira) alıcı buldu. Rekor fiyata ulaşmak için tekliflerin hızla yükseldiği açık artırmada, içecek üreticisi Pokka Sapporo rekor teklifi veren taraf oldu. Açık artırmayı kazanan firmanın başkanı Yoshihiro Iwata, kavunların yetiştiği yer olan Yubari şehri ekonomisine katkı sağlamak için yüksek fiyata kavunları satın aldığını söyledi. Rekor fiyata alıcı bulan kavunların, cumartesiden çarşambaya kadar Sapporo şehrinde sergileneceği öğrenildi.

KAYNAK :AA

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Anahtar Kelimeler:
japonya kavun müzayede

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