İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

Osmaniye'de Adem Gökkaya’ya ait kediler, yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları görülüyor.

Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya, “Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Ben de onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Bende cep telefonu kameramla o anları çektim” şeklinde konuştu. (İHA)

