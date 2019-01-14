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İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 12:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Osmaniye'de Adem Gökkaya’ya ait kediler, yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları görülüyor.

Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya, “Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Ben de onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Bende cep telefonu kameramla o anları çektim” şeklinde konuştu. (İHA)

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Osmaniye kedi masaj

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