İki kere doğduğunu iddia eden Shanti Devi’nin hikayesini duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız

Doğduğu tarihten öncesini hatırladığını iddia eden Shanti Devi, dünyanın her yerinden araştırmacıların dikkatini çeken ilk kişilerden biri oldu. Kendisi 4 yaşından itibaren ailesine önceki yaşamıyla ilgili hatırladıklarını anlatmasıyla bir anda ünlendi. Ailesi, Devi’nin hiç gitmediği ve yaşadığı yerden 75 kilometre uzaklıktaki bir kasabayı detaylıca anlatması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Devi, daha öncesinde bu kasabada bir hayatı olduğunu iddia ederek ailesinden sürekli olarak kendisini buraya götürmesini istiyordu. Devi, kasabanın dışında eski hayatında çocuğunu doğururken yaşadığı krampları ve geçirdiği ameliyatları da kapsamlı bir şekilde söylüyordu.

ÖNCEKİ HAYATINDAKİ EŞİNİ TARİF ETTİ

Shanti Devi, 9 yaşındayken önceki hayatındaki eşinin yanağında bir siğil bulunduğunu, açık tenli olduğunu ve adının Pandit Kedarnath Chaube olduğunu söyledi. Aile dostlarından bir kişi Devi’nin anlattıklarının doğruluğunu araştırmak için derinlemesine bir çalışma yaptı. Çalışmanın sonucunda ise Devi’nin bahsettiği kişiye ulaştı. Aile Kedarnath Chaube'ye bir mektup göndererek olanları anlattı ve bu detayların doğruluğunu sordu.

Devi’nin eşi olduğu düşünülen kişi mektuba cevap vererek, ailenin evine bir akrabalarını gönderdi. Devi’yi test etmek için eve gelen akraba önceki hayatındaki eşinin kendisi olduğunu iddia etti. Ancak Devi gelen misafirin eşinin kuzeni olduğunu hemen oldu.

OĞLUNU DA GÖRDÜ

Akrabasının anlattıklarından sonra duruma ikna olan Kedarnath Chaube o zaman on yaşına gelmiş olan oğluyla birlikte Devi'yi görmeye gitti. Kedarnath Chaube, Devi'ye önceki hayatıyla ilgili sorular sordu ve sonunda ölen eşiyle konuşmuş gibi hissettiğini söyledi. Kedarnath Chaube ve oğlu evlerine dönünce Devi ailesine onların olduğu yere gitmek istediğini belirtti.

Evinin yerini hatırladığını ve evde bir yere para dolusu bir kutu sakladığını belirten Devi’nin ailesi ve bir grup araştırmacı söylenen yere gitti. Gerçekten belirtilen yerde anlatıldığı şekilde bir kutu bulundu. Kedarnath Chaube, eşinin ölümünden sonra parayı aldığını söyledi. Bu inanılmaz olayın üstüne Devi, önceki hayatındaki ebeveynlerini kalabalığın içinde buldu ve evine dönmeden önce onlarla da görüştü.

HİKAYE GANDHI’YE KADAR ULAŞTI

İnanılması güç hikayesi Mahatma Gandhi’ye kadar ulaştı. Durumu bir hayli ilginç bulan Gandhi, araştırılması için bir komisyon kurdu. Hatta Devi’yi seminerlere davet etti. Devi, seminerlerde hipnoz seanslarına katıldı ve burada öldükten sonra yaşadıklarını anlattı.

Yaşadıklarıyla büyük ilgi çeken Devi'nin kendini maneviyata adadığı, Delhi'de sakin bir hayat sürüdüğü ve 1987 yılında 61 yaşındayken vefat ettiği biliniyor.



