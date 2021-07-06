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3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady

06.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ocak 1904 yılında Londra’da doğan Dorothy Eady, İngiliz antika bekçisi olarak tarihe adını yazdırdı. Ancak onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise eski bir Mısır rahibesinin reenkarnasyonu olduğunu iddia etmesiydi. Hatta uzmanlara daha önce bilinmeyen tarihi yerleri bulması konusu yardımcı olarak herkesi şaşırttı. Hayatı ve çalışmaları birçok makaleye, televizyon belgeseline ve biyografiye konu oldu.

3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady

Dorothy Louise Eady, 1904'te Londra'da, usta bir terzi olan Reuben Ernest Eady ile Caroline Mary (Frost) Eady'nin tek çocuğu olarak doğdu. Üç yaşında bir katlı merdivenden düştükten sonra herkes onun öldüğünü düşündü. Ancak kendine geldiğinde yabancı bir aksanla konuşuyor ve garip davranışlar sergiliyordu. Sürekli olarak ‘eve gitmekten’ bahsediyordu. Ailesi kızlarının bu garip davranışlarından dolayı onu bir psikologa götürdü.

Dorothy’nin sosyalleşmesi gerektiğini söyleyen doktorun tavsiyesi üzerine ailesi onun birkaç ay sonra onu British Museum'daki bir Mısır sergisine götürdü. Dorothy, Abydos Tapınağı’na ait olan bir resim gördükten sonra “İşte benim evim” diyerek bağırmaya başladı. Heykellerin ayaklarını öperek "halklarının arasında" Mısır odalarının koridorlarında koşturdu. Bu geziden sonra British Museum odalarını ziyaret etmek için her fırsatı değerlendirdi. Bu ziyaretleri sırasında onu hiyeroglifler üzerinde çalışmaya teşvik eden EA Wallis Budge ile tanıştı ve arkeolojiye olan ilgisi arttı.

Yirmili yaşlarının sonlarında, Dorothy geçmişiyle ilgili çalışmalarını ilerletmek için Mısır'a taşındı. Burada İngilizce öğretmeni olan Emam Abdel Meguid ile evlendi ve Sety adında bir çocuğu oldu. Hatta kendi adını Omm Sety olarak değiştirdi. Abydos Tapınağı, onun için özel bir öneme sahipti. Çünkü Bentreshyt'in Seti Tapınağı'nda yaşadığına ve hizmet ettiğine inandığı yer burasıydı. Uzun bir süre boyunca kazılmış tapınaktan bulunan eserleri listeledi ve tercüme etti. 1957 yılında Eski Mısır metinlerine dayanan bir bayram günleri takvimini yazdı.

Eski Mısır araştırmalarındaki önemine rağmen Dorothy 21 Nisan 1981 yılında vefat etti. 77 yaşında ölümüne kadar bir yabancı olarak kaldı ve çölün ortasında isimsiz bir mezara gömüldü.

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