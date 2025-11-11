İki kişiyi öldürdü, ifadesi kan dondurdu! Hamam böceği detayı...

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Alexis Hernandez, ev sahibini ve arkadaşını öldürdü.

"HAMAM BÖCEĞİ ŞİFRELİ MESAJ VERDİ"

Polise verdiği ifadede, "hamam böceği" aracılığıyla aldığı şifreli mesajda kendisine cinayet işlemesinin telkin edildiğini söyledi. Gözaltı tutanağına göre Hernandez, polislere verdiği ifade "bir hamam böceğinin içine gizlenmiş şifreli mesaj" aldığını ve bu mesajda "birini öldürmesi gerektiğinin" yazılı olduğunu iddia etti. Ayrıca Hernandez, son zamanlarda takip edildiğine ve evine gizli kamera yerleştirildiğine inandığını da anlattı.

Evde yapılan incelemede bir cesedin salonda silahla vurulmuş, diğerinin ise bıçaklanmış olduğu tespit edildi. Hernandez kurbanlardan birinin ev sahibi, diğerinin ise eski bir arkadaşı olduğunu söyledi.