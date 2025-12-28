Gözlerini alamadılar: Ünlü küçük dikkat çekti! "Prenses Diana'nın kopyası"

İngiliz kraliyet ailesi, her yıl olduğu gibi Noel ve yılbaşı dönemini Sandringham’daki konutlarında geçirirken geleneksel Noel yürüyüşünü de gerçekleştirdi. Kanser tedavisi sürmesine rağmen halkın karşısına çıkan Kral Charles ve Kraliçe Camilla’ya, Prens William ve Prenses Kate Middleton ile çocukları da eşlik etti.

GÖZLERİNİ ALAMADILAR

Bu yıl yürüyüşte en çok ilgiyi çeken isim ise ne geleceğin kralı Prens George ne de ailenin en küçüğü Prens Louis oldu. Tüm dikkatler, çiftin 10 yaşındaki ortanca çocuğu Prenses Charlotte üzerindeydi.

Charlotte, annesi Kate Middleton’ın yıllardır tercih ettiği klasik tarzı andıran paltosu, saç modeli ve zarif duruşuyla adeta annesinin küçük bir kopyası gibiydi. Her geçen gün Kate’e daha da benzeyen genç prenses, olgun tavırları ve güler yüzüyle de büyük beğeni topladı.

SEMPATİK TAVIRLARI BABAANNESİNE BENZETİLDİ

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Charlotte, zaman zaman ailesinin gerisinde kalsa da babası Prens William’ın nazik uyarısıyla yürüyüşe devam etti. Kendisine seslenen hayranların yanına gidip iyi dileklerde bulunan, el sıkışan ve fotoğraf çektiren Charlotte, sempatik tavırlarıyla kalpleri eritti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kalabalıktaki bazı kişilerin Charlotte’ı, hiç tanıyamadığı babaannesi Prenses Diana’ya benzeterek “Geleceğin Prenses Diana’sı” yorumları yaptığı da dikkat çekti.