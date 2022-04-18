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Kocasının eve evlatlık olarak getirdiği çocuğun kendi evlatı olduğunu öğrendi! O detay ortaya çıkarttı

18.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Dave isimli bir adam eşiyle bir çocuğu evlat edinme konusunda anlaşma sağladı. 4 çocuğu bulunan çift, 5. çocuklarını evlat edindikten sonra ilginç bir detayla karşılaştı. Evlat edindikleri çocuklarının diğer çocuklarına benzediğini fark eden kadın kocasından DNA testi istedi. Kadın, DNA testinin sonucunda evlat edindikleri çocuklarının biyolojik babasının kocası olduğunu öğrendi.

Kocasının eve evlatlık olarak getirdiği çocuğun kendi evlatı olduğunu öğrendi! O detay ortaya çıkarttı

İngiltere’de yaşayan bir çiftin yaşadıkları sosyal medyada gündem yarattı. İsmini açıklamak istemeyen bir kadın 4 çocuklarının ardından 5. çocuğunu kocası Dave’in istediği üzerine evlat edinmeye karar verdiklerini söyledi. Eşinin tanıdığı bir çocuk olduğunu ve onun evlat edinmeye uygun olduğunu dile getirdiğini ifade eden kadın yıllar içinde gerçeği fark etti. Evlat edindikleri çocuklarının diğer çocuklarına fiziksel olarak benzediğini fark eden kadın eşinden DNA testi istedi. Kocasından DNA testi isteyen kadın eşinin duruma sert tepki vermesi üzerine iyice şüphelendi ve kendi imkanlarıyla test yaptırdı.

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GERÇEK YILLAR SONRA ANLAŞILDI

DNA testinin sonucunda genç kadın evlat edindikleri ve yıllarca bakımını üstlendiği 7 yaşındaki çocuğun biyolojik babasının eşi olduğunu öğrendi. Testin ardından eşiyle yüzleşen kadın kocasının kendisini aldattığını itiraf etmek zorunda kaldığını söyledi.

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sosyal medya
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