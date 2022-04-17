Genç annenin zor anları! ‘Oyuncak ama çocuklar için değil’

Üç yıldır Edgeley’de yaşayan ve profesyonel köpek gezdiricisi olan genç anne ve bu kez yarıyıl tatilinde olan 5 yaşındaki oğlu ile yürüyüşe çıkmıştı. Ancak yürüdükleri yolda oğlunun en sevdiği renk olan kırmızı renkte bir yetişkin oyuncağı görünce işler karıştı.

DÜRÜSTÇE CEVAPLADI

Gördükleri şey şeytan kuyruğu şeklinde kocaman kırmızı bir popo tıkacıydı. Zack annesine bu olağanüstü nesnenin ne olduğunu sorunca Bethany hızlıca düşünmek zorunda kaldı ve kararı dürüstlükten yana oldu.

EVE GÖTÜRMEK İÇİN YALVARDI

Oyuncağı eve götürmesi için yalvaran oğluna bunun mümkün olmadığını söyleyen Bethany, oğluna bunun bir oyuncak olduğunu ama yetişkinler için hazırlandığını söyledi.Genç kadının bu hikayeyi paylaştığı sosyal medya videosu viral oldu.



