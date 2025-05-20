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İki Türk yüzücü saldırıya uğradı! Önce ahtapot sonra köpek balığı: 7 santime kadar oyuk açabiliyor...

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Çiğdem Sevinç

Türkiye'yi temsilen dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından biri olan Hawaii'deki Molokai Kanalı’nı geçmeye çalışan milli sporcular Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı ve ahtapot saldırısına uğradı. İki yüzücünün hedefleri yarım kalırken, sporcular Türkiye'ye dönüyor.

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

Açık su maraton yüzücüleri Altıntaş ve Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.

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Türk sporcular, uyumlu hava koşulları için uzun süreli bekleme süresinin ardından 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başladıklarını, saatlerce yüzdükten sonra "Cookiecutter" cinsi bir köpekbalığının saldırısıyla "büyük şok" yaşadıklarını belirtti.

ÖNCE AHTAPOT ARDINDAN KÖPEK BALIĞI

Saldırıya uğrayan Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve birlikte bu fırsatı değerlendirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı.

Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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YÜZME PARKURUNU YARIM BIRAKAN SPORCULAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Türk yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, açıklamasında, "Rüzgar doğudan iyi bir itiş sağlıyordu. Akıntı da fena değildi. Eğer bu olay yaşanmasaydı, (Türk sporcular) parkuru kesinlikle başarıyla tamamlarlardı." dedi.

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Twigg-Smith, bu "dramatik" olayın ardından güvenlik gerekçesiyle artık Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine izin verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

DAHA ÖNCE 13 SAAT 4 DAKİKADA YÜZMÜŞLERDİ

Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

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Öz ve Altıntaş ikilisi, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti.

Her iki sporcu da "Oceans Seven" hedefi doğrultusunda ilerliyordu.

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(AA)

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Yüzücü Hawaii köpek balığı ahtapot türk
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