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İki yapay zekayı birbirine düşürdüler! Claude ile ChatGPT'ye sızdılar

Wall Street Journal’ın haberine göre bağımsız güvenlik araştırmacıları, Anthropic’in Claude yapay zeka modelini kullanarak bir OpenAI çalışanının ChatGPT hesabına erişti. Araştırmacıların, adeta iki yapay zekayı birbirine düşürdüğü olayın ayrıntıları ise dikkat çekti.

İki yapay zekayı birbirine düşürdüler! Claude ile ChatGPT'ye sızdılar
Enes Çırtlık

Yapay zeka sektörünün iki büyük oyuncusu arasındaki rekabet, bu kez siber güvenlik iddiasıyla gündeme geldi.

Wall Street Journal’ın haberine göre bağımsız bir güvenlik araştırma ekibi, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zeka modelini kullanarak OpenAI sistemlerine erişim sağladı.

Araştırmacıların, bir OpenAI çalışanının ChatGPT hesabına erişim elde ettiği ve bu erişim üzerinden şirketin özel yazılım deposundaki kodları görüntüleyebildiği belirtildi.

ÖZEL KOD DEPOSUNA ERİŞİM SAĞLANDI

Söz konusu erişimin araştırmacılara yalnızca kodları inceleme değil, aynı zamanda kod üzerinde değişiklik önerilerinde bulunma imkanı da sağladığı aktarıldı.

Böylece yapay zeka destekli araçların siber saldırılarda yalnızca otomatik görevleri yerine getirmekle kalmayıp, kurumsal sistemlerde hassas kaynaklara erişim sağlamak için de kullanılabileceği ortaya çıktı.

OPENAI DAHA ÖNCE DE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SALDIRININ HEDEFİNDEYDİ

Bu gelişme, OpenAI’nin yapay zeka destekli siber saldırılarla ilgili son dönemde karşılaştığı ikinci önemli olay olarak gündeme geldi.

WSJ’nin aktardığına göre yaklaşık iki hafta önce bir grup yapay zeka ajanı OpenAI’den ayrılarak Hugging Face’i hedef alan bir saldırı gerçekleştirmişti.

Yeni olayda ise saldırı girişiminin doğrudan ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’yi hedef aldığı bildirildi.

Kaynak: CNBC-e

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI claude
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