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İki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Akıllara durgunluk veren olay İngiltere'de yaşandı. 20 yaşındaki aşçı Martin Johnson 23 aylık üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü.

İki yaşındaki üvey kızını kemiklerini kırarak öldürdü

Johnson polise verdiği ilk savunmasında çocuğa 'çak bir beşlik' yapmak istediği sırada çocuğun aniden yere yığıldığını söyledi. Ancak adamın ifadesinin aksine çocuğun ön biyopsi raporunda durum bambaşkaydı.

Küçük Erin'in kafası ve yüzü dahil, vücudunda çok sayıda ezik ve morluk bulunuyordu. Öte yandan çocuğun ikinci yaş gününden hemen sonra kolu kırılmıştı ve omurgasında kııklar mevcuttu.

Çocuk birkaç haftadır bu kırıklarla yaşıyordu ve sonunda hayatını kaybetmişti.

Üvey baba çocuğun vücudundaki yaraların 'yataktan düştüğü için' meydana geldiğini söyledi.

Ancak savcılık raporunda bu kırıkların darp izi olduğuna şüphe olmadığını belirtti.

21 Mayıs'ta küçük Erin hastaneye kaldırıldı. Doktorlar darp izleri haricinde çocukta beyin kanaması teşhis etti. Çocuk aynı günün gece yarısında hayata gözlerini yumdu.

Çocuğun annesi, Johnson'la birlikte olduklarını hatta bir çocukları daha olduğunu ancak ölen bebekle herhangi bir problem yaşanmadığını aktardı.

Mahkeme üç hafta ertelendi. Gözaltındaki sanığın yargılanması sürüyor.

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Martin Johnson üvey kız ingiltere kemiklerini kırdı öldürdü cinayet

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