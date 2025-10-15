Mynet Trend

İki yılda bir yetişen bu meyve çürüyünce yeniyor

Sivas’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen üvez ağaçları, iki yılda bir meyve veriyor. Toplayıp satışını yapan esnaflar, vitamin deposu bu meyvenin çürümeye başlanınca yendiğini belirterek kilogram fiyatının 300 lira olduğunu söyledi.

Ağustos ve eylül aylarında toplanan üvez meyvesi, tam olgunluğa ulaştıktan sonra bir süre bekletilerek çürümeye bırakılıyor. Bu şekilde tüketilen meyvenin kalp ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunduğu düşünülüyor.

ÇÜRÜDÜKTEN SONRA TEZGAHLARA KONDU

Doğal yapısı ve nadir bulunması nedeniyle kıymetli görülen üvez meyvesinin özellikle bağırsak sorunları ve kalp krizi riskine karşı koruyucu bir besin olduğu değerlendiriliyor. Bir yıl aranın ardından olgunlaşan üvez meyvesi, geçtiğimiz yıl ağustos ve eylül aylarında toplanıp çürümeye bırakılmasının ardından bu sezon Sivas’ta tezgâhlarda yerini aldı. Kilosu 300 liradan satışa sunulan üvez, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Sivas’ta esnaflık yapan Ahmet Şarkışla üvezin kış meyvesi olduğunu söyleyerek, "Vatandaş vezi aldıktan sonra karanlık bir odaya koyar. 1-2 günde değil, 30 gün boyunca tüketilir. 10 ve 11. aylarda, Tokat - Sivas arasında ve yüksek kesimlerde çıkar. Her köyde bulunmaz. Üvezi kış meyvesi olarak adlandırırız. Yetişkin insanlar üvezi daha iyi bilirler. Soğuk algınlığına, sindirim sistemine ve bağışıklığa da iyi gelir" ifadelerini kullandı.

Şarkışla sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yılda bir yetişiyor. Bir sene bereketli olur, diğer sene daha az yetişir. Olgunlaşınca tezgaha asarız, simsiyah olunca yenir. Bağın tanesi yaklaşık 2 kilogram, vatandaş bunu 1 ayda tüketmeli. Geçen sene bu zamanlarda 150 liraydı, şimdi ise 300 liraya kadar çıktı. Bu yıl dökümü daha az olduğu için fiyatı yükseldi. 500 kilogram çıkan yerde şu an 50 kilogram toplandı"

Üvezin sağlık açısından faydalarını anlatan Ahmet Şarkışla, "Özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken üvez soğuk algınlığına, bağışıklığa, yüksek tansiyona, bağırsak hastalığına, kalbe ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir. Sadece Sivas’tan değil çevre illerden de alanlar oluyor. Vatandaş merak edip geliyor. İkram ediyoruz ve ertesi gün gelip alıyorlar. Bilmeyenler adını öğrensin diye 5 tane etiket koyduk" dedi.

