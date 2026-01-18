Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi!

Manchester’da yaşayan 31 yaşındaki Josiah Ojofeitimi, bir dönem kilosu nedeniyle en büyük banyo tartılarının bile ölçemediği bir ağırlığa ulaştı. Yaklaşık 220 kilo olduğu belirtilen Ojofeitimi, zayıflama iğnesi kullanmadan beş yıl içinde yaklaşık 95 kilo verdi.

Ojofeitimi, kilosu nedeniyle XXXXL kıyafetler giymek zorunda kaldı. Manchester’da yaşayan adam, beş yıl önce gece atıştırmalığı almak için çıktığı kısa yürüyüşte nefes nefese kalınca durumun ciddiyetini fark etti.

Eve döndüğünde tartılmak isteyen Ojofeitimi, yüksek kilolara kadar ölçebilen özel baskül sipariş etti. Ancak tartı ekranda sadece “error” yazısını gösterdi. Bu an, onun için uyanış oldu.

HAYATINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Günlük beslenme düzeni ise dikkat çekiciydi. Sabah meyve suyu, tost, gevrek ve çikolatayla başlayan gün; ikinci kahvaltı, ofiste bisküviler, akşam yemeği sonrası kebap ve gece atıştırmalıklarıyla devam ediyordu.

Ojofeitimi, önce kalorileri ciddi şekilde azalttı ve bir yıl keto diyeti uyguladı. Ardından yürüyüş, bisiklet ve spor salonu antrenmanlarını hayatına kattı. 1.93 boyundaki Josiah, bugün 95 kiloya düştü ve XL beden giyiyor.

"TATLI YİYORUM AMA KONTROL BENDE”

İki maraton koşan Ojofeitimi, sigortacılık işini bırakıp başkalarına yardımcı olmak için koçluk yapmaya başladı. “Hâlâ tatlı yiyorum ama kontrol bende” diyen Ojofeitimi, bu sürecin hayatını tamamen değiştirdiğini söylüyor.

Zayıflama iğnelerine karşı mesafeli olduğunu belirten Ojofeitimi, “Kolay yol gibi görünüyor ama asıl mesele yemekle olan ilişkiyi düzeltmek. Sağlıklı olmak, sadece zayıf olmak değil” ifadelerini kullandı.