Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi!

Bir dönem 222 kilo ağırlığa ulaşan 31 yaşındaki baba, en büyük tartıların bile ölçemediği kilosuyla yüzleşince hayatını değiştirmeye karar verdi. Zayıflama iğnesi kullanmadan yaklaşık 95 kilo veren Josiah Ojofeitimi’nin dönüşümü dikkat çekti.

Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi!
Çiğdem Sevinç

Manchester’da yaşayan 31 yaşındaki Josiah Ojofeitimi, bir dönem kilosu nedeniyle en büyük banyo tartılarının bile ölçemediği bir ağırlığa ulaştı. Yaklaşık 220 kilo olduğu belirtilen Ojofeitimi, zayıflama iğnesi kullanmadan beş yıl içinde yaklaşık 95 kilo verdi.

Ojofeitimi, kilosu nedeniyle XXXXL kıyafetler giymek zorunda kaldı. Manchester’da yaşayan adam, beş yıl önce gece atıştırmalığı almak için çıktığı kısa yürüyüşte nefes nefese kalınca durumun ciddiyetini fark etti.

Eve döndüğünde tartılmak isteyen Ojofeitimi, yüksek kilolara kadar ölçebilen özel baskül sipariş etti. Ancak tartı ekranda sadece “error” yazısını gösterdi. Bu an, onun için uyanış oldu.

Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi! 1

HAYATINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Günlük beslenme düzeni ise dikkat çekiciydi. Sabah meyve suyu, tost, gevrek ve çikolatayla başlayan gün; ikinci kahvaltı, ofiste bisküviler, akşam yemeği sonrası kebap ve gece atıştırmalıklarıyla devam ediyordu.

Ojofeitimi, önce kalorileri ciddi şekilde azalttı ve bir yıl keto diyeti uyguladı. Ardından yürüyüş, bisiklet ve spor salonu antrenmanlarını hayatına kattı. 1.93 boyundaki Josiah, bugün 95 kiloya düştü ve XL beden giyiyor.

Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi! 2

"TATLI YİYORUM AMA KONTROL BENDE”

İki maraton koşan Ojofeitimi, sigortacılık işini bırakıp başkalarına yardımcı olmak için koçluk yapmaya başladı. “Hâlâ tatlı yiyorum ama kontrol bende” diyen Ojofeitimi, bu sürecin hayatını tamamen değiştirdiğini söylüyor.

Zayıflama iğnelerine karşı mesafeli olduğunu belirten Ojofeitimi, “Kolay yol gibi görünüyor ama asıl mesele yemekle olan ilişkiyi düzeltmek. Sağlıklı olmak, sadece zayıf olmak değil” ifadelerini kullandı.

Tartı bile kilosunu ölçmüyordu: Tam 95 kilo verdi! 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir anda ortadan kayboldu: Güney Sulawesi'de seyir halindeki uçaktan haber alınamıyor!Bir anda ortadan kayboldu: Güney Sulawesi'de seyir halindeki uçaktan haber alınamıyor!
Sahibini böyle ezdi: Ölümden döndü!Sahibini böyle ezdi: Ölümden döndü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
diyet kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.