Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü

Ahırdan atını çıkardığı sırada bir güvercinin ürküttüğü atın altında kalan ödüllü binici ağır yaralandı. Hayatını ise taktığı kask kurtardı.

Ödüllü engel atlama binicisi Carron Nicol (61), ahırda yaşanan talihsiz kazada ölümden döndü. Nicol, atı Rhapsody’yi ahırdan çıkardığı sırada bir güvercinin ürkmesiyle atın arka ayakları üzerine kalktığını, buzda kayarak devrildiğini ve üzerine düştüğünü anlattı.

YARDIMA ÇALIŞMA ARKADAŞI KOŞTU

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dört yaşındaki gri atın Nicol’e yüzünden çarptığı ve ardından üzerine devrildiği görülüyor. O sırada ahırda bulunan çalışma arkadaşları hemen yardıma koştu.

Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesinin göğüs kemiği, köprücük kemiği, burnu ve iki kaburgasının kırıldığı tespit edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Nicol’un kanlanmış gözü ve ortasından çatlayan binicilik kaskı dikkat çekti.