Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü

Ahırdan atını çıkardığı sırada bir güvercinin ürküttüğü atın altında kalan ödüllü engel atlama binicisi Carron Nicol ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada atın buzda kayarak biniciye çarptığı ve üzerine devrildiği görüldü. Nicol’un hayatını ise taktığı kask kurtardı.

Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü
Çiğdem Sevinç

Ahırdan atını çıkardığı sırada bir güvercinin ürküttüğü atın altında kalan ödüllü binici ağır yaralandı. Hayatını ise taktığı kask kurtardı.

Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü 1

Ödüllü engel atlama binicisi Carron Nicol (61), ahırda yaşanan talihsiz kazada ölümden döndü. Nicol, atı Rhapsody’yi ahırdan çıkardığı sırada bir güvercinin ürkmesiyle atın arka ayakları üzerine kalktığını, buzda kayarak devrildiğini ve üzerine düştüğünü anlattı.

Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü 2

YARDIMA ÇALIŞMA ARKADAŞI KOŞTU

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dört yaşındaki gri atın Nicol’e yüzünden çarptığı ve ardından üzerine devrildiği görülüyor. O sırada ahırda bulunan çalışma arkadaşları hemen yardıma koştu.

Bir güvercin az kalsın canına mal oluyordu! Şampiyon binici ölümden döndü 3

Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesinin göğüs kemiği, köprücük kemiği, burnu ve iki kaburgasının kırıldığı tespit edildi. Paylaşılan fotoğraflarda Nicol’un kanlanmış gözü ve ortasından çatlayan binicilik kaskı dikkat çekti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harabe evi görmeden satın aldılar: İçine girince dona kaldılarHarabe evi görmeden satın aldılar: İçine girince dona kaldılar
Mukbang yaparken açıkladı: TikTok fenomeninden üzücü haber!Mukbang yaparken açıkladı: TikTok fenomeninden üzücü haber!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Binicilik güvercin At
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.