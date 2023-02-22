EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

22.02.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Sonrasında yapılan açıklamaya göre illerin üç kategoriye ayrıldığı ve bu üç kategoriye göre okulların farklı tarihlerde açılacağı belirtilmişti. Öğrencilerin gözleri ikinci ara tatile çevrildi. Peki ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

İlk ara tatilin ardından derse dönen öğrenciler ikinci ara tatilin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Bilindiği üzere deprem nedeniyle birçok ilde okullar geç saatte açılmış, deprem bölgesindeki okullarda ise okulların açılma tarihi ertelenmişti. Peki ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan tarihlerine denk geliyor. Hafta sonlarıyla beraber, öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Ara tatilin ertelenmesine ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 15 Haziran 2023'te yaz tatiline girecek.

2022- 2023 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

  1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023

  2. ARA TATİL: 14 - 18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

  1. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

  2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 ALES başvuruları başladı! ALES sınavı ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?2023 ALES başvuruları başladı! ALES sınavı ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurduÜniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu
ATA AÖF sınavları online mı olacak, harç tarihleri ne?ATA AÖF sınavları online mı olacak, harç tarihleri ne?
Anahtar Kelimeler:
deprem ara tatil okul meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın okullar tatil mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın okullar tatil mi?

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.