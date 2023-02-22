İkinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

İlk ara tatilin ardından derse dönen öğrenciler ikinci ara tatilin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Bilindiği üzere deprem nedeniyle birçok ilde okullar geç saatte açılmış, deprem bölgesindeki okullarda ise okulların açılma tarihi ertelenmişti. Peki ikinci ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İkinci ara tatil ertelenecek mi? MEB'den açıklama!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17-20 Nisan tarihlerine denk geliyor. Hafta sonlarıyla beraber, öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Ara tatilin ertelenmesine ilişkin henüz açıklama gelmedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 15 Haziran 2023'te yaz tatiline girecek.

2022- 2023 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023 ARA TATİL: 14 - 18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023