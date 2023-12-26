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  4. İkinci kez anne olan Atiye 3 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Takipçilerinden beğeni yağdı

İkinci kez anne olan Atiye 3 aylık kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Takipçilerinden beğeni yağdı

26.12.2023 22:31 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Atiye ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye, ilk kızı Ferah Feza'yı 2019 yılında kucağına almıştı. Beş yıl önce sessiz sedasız evlenen Atiye ikinci kızı Neva ile paylaşım yaptı. İlk kez bebeğinin yüzünü paylaşan Atiye'ye takipçilerinden beğeni yağdı.

Sevilen şarkıcı Atiye beş yıl önce Almanya'da dünyaevine girmişti. Prodüktör Erol Sebebci ile hayatını birleştiren ve 2019 yılında ilk kez anne olan Atiye yakın zamanda ikinci kızını da kucağına aldı. Atiye şimdilerde üç aylık olan kızı Neva ile sosyal medyada paylaşım yaptı.

Şarkıcı Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile evlendi.

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2019 yılında Ferah Feza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı, ikinci kızı Neva'yı da geçtiğimiz aylarda kucağına aldı.

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KIZIYLA İLK PAYLAŞIM

Kızının yüzünü göstermeyen ünlü şarkıcı Atiye, kızıyla ilk paylaşımını Instagram hesabında yaptı.

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Üç aylık kızı Neva'nın yüzünü bu paylaşımla ilk kez gösteren Atiye, paylaşıma, "Bir elmanın iki yarısı" şeklinde yazdı.

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Atiye'ye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Atiye anne ünlü şarkıcı
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