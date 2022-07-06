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İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in karnı görüldü

06.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci çocuğuna 2,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen ailesi ile Bodrum'a gitti. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen'in karnı görüldü

Yakışıklı model Burak Özçivit ile oyuncu güzel Fahriye Evcen 2017 yılında muazzam bir düğünle dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerinden bir tane Karan adında oğulları olan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. 2,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açarak ailesiyle Bodrum'a gitti.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Şimdilerde 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden kareleri 13.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki Fahriye Evcen yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Güzel oyuncunun büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

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BEBEK HEYECANI YAŞIYORLAR

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıktı. Çıkan haberlerin ardından konuşan Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" dedi. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

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Fahriye Evcen
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