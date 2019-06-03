İkisi arasındaki bu fark herkesi şaşırtıyor! Hangisi sizin için daha iyi? Beyaz üzüm mü siyah üzüm mü?

Üzümün hem kurusu hem de yaşı oldukça lezzetli olan bir meyvedir. Şeker oranı yüksek olduğu için tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Miktarına dikkat ederek tüketildiğinde son derece sağlıklı bir atıştırmalıktır, potasyum ve lif bakımından zengindirler.

Beyaz ve siyah üzüm arasında fark var mıdır?

İki üzüm de yaklaşık olarak yüzde 80 oranında su içerir.

Siyah üzüm, beyaz üzümden daha fazla lif içerir. 100 gram siyah üzümde 2.1 gram lif bulunur. 100 gram beyaz üzümde bu miktar 1.4 gramdır.

Siyah üzüm, beyaz üzüme göre daha hızlı yağ yakmaya yardımcı olur. Siyah üzüm kabukları ve çekirdekleri tüketildiğinde metabolizma hızlanır.

Siyah üzüm, beyaz ve yeşil üzüme göre kan yapıcı özelliğe sahiptir.

Siyah üzüm diğer üzüm çeşitlerine göre kansere yakalanma riskini en aza indirir.



