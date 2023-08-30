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İkiz bekliyorlardı! İdo ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu "Sen yetmiyordun çünkü"

30.08.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo - Yasemin Şefkatli çifti son dönemin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde iki bebek beklediklerini açıklayan ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyetleri belli oldu. Haberi sosyal medyadan duyuran İdo, sevinciyle gündem oldu.

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses çiftinin oğulları İdo Tatlıses baba olmaya hazırlanıyor. 2021 yılında dünya evine giren İdo ve Yasemin çifti ikiz bebek bekliyor. Ünlü çift bebek haberini, ikizlerin ultrason fotoğrafını paylaşarak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" diyerek duyurmuştu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, anne baba olmaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan Şefkatli, ikiz beklediklerini açıklamıştı.

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Sosyal medyada oldukça aktif olan ikili, bebeklerinin cinsiyetini de yine sosyal medya hesaplarından sevenlerine duyurdu.

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İdo bir paylaşım yaparak iki erkek çocuklarının olacağını açıkladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma '2 tane daha İdo geliyor başına' notunu düştü.

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Açıklamanın ardından haberi alan takipçileri İdo ve Yasemin çifti için 'Sen yetmiyordun çünkü', 'İki afacan daha', 'Of üç erkekle hayat zor', 'Minik İdolar gezecek etrafta' gibi yorumlarda bulundular.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli sosyal medya Derya Tuna

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